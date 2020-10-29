▲ 友邦設立「友邦獎學金」承諾投入7.8億元 每年資助100名本科生

友邦保險 （01299） 上市十周年紀念，首席執行官兼總裁李源祥宣布，設立「友邦獎學金」，承諾投放約1億美元（7.8億港元），在未來數十年每年資助100名的本地優秀大學生。他表示，該獎學金旨在資助學業成績優秀、服務社會、以及有經濟需要的學生，希望能夠鼓勵他們繼續求學，為社會作貢獻。今日（29日）起接受申請，預計明年最快2月出第一批獲獎學金名單。

李源祥強調，友邦紮根香港，對香港未來充滿信心，對香港年輕人更是充滿信心，「十年樹木，百年樹人」，希望透過獎學金計畫助年輕人完成夢想。各大院校將會篩選優秀學生，由友邦發放獎學金。友邦會與每年獲獎學金的學生保持聯繫，並邀請他們參與友邦在各地的活動。

友邦將與本港八間政府資助大學及兩間私立大學合作共同落實是項獎學金計畫，來自院校任何專業的學生均可申請，成功申請的學生將於就讀其本科課程期間每年獲得5000元的獎學金。

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記者：陳華