【上市10年】友邦斥7.8億設立獎學金　承諾每年資助100名大學生

▲ 友邦設立「友邦獎學金」承諾投入7.8億元 每年資助100名本科生

友邦保險 （01299） 上市10周年，宣布總值近8億元的重要社區計劃。友邦集團首席執行官兼總裁李源祥宣布，成立「友邦獎學金」，承諾投放約1億美元（7.8億港元），在未來數十年每年資助100名的本地優秀大學生。計劃現已接受報名，最快明年2月批出首批獎學金名單。

李源祥出席活動時表示，計劃旨在資助學業成績優秀、服務社會、以及有經濟需要的學生，希望能夠鼓勵他們繼續求學，為社會作出貢獻。計劃現已接受申請，預計明年最快2月，可以批出第一批獎學金名單。

每名獲資助大學生 每年可獲5,000元獎學金

李源祥強調，友邦紮根香港，對香港未來充滿信心，對香港年輕人更是充滿信心，「十年樹木，百年樹人」，希望透過獎學金計劃助年輕人完成夢想。各大院校將會篩選優秀學生，由友邦發放獎學金。友邦會與每年獲獎學金的學生保持聯繫，並邀請他們參與友邦在各地的活動。

友邦將與本港8間政府資助大學及2間私立大學合作，共同落實該項獎學金計劃，來自院校任何專業的學生均可申請，成功申請的學生將於就讀其本科課程期間，每年獲取5,000元獎學金。

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記者：陳華