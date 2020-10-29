  • 26°C
香港時間 : 20201029日 (四) 14:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【黃金需求】世界黃金協會：黃金投資增長仍強勁　央行近十年來首次賣金

即市財經 13:32 2020/10/29

分享：

全球央行買金需求在第三季轉為小幅淨賣出狀態，為2010年第四季以來首次。

世界黃金協會公布，第三季全球黃金投資增長強勁，一定程度彌補了其他黃金需求領域因新冠疫情導致的疲軟。其中，第三季黃金ETF流入依然強勁，儘管增速略低於上半年，但全球投資者共增持272.5噸黃金ETF及類似產品，首三季流入量達創紀錄的1,003.3噸。

新冠疫情持續，第三季全球黃金需求下降至892.3噸，為2009年第三季以來的最低季度總需求。今年全球黃金總需求為下降10%至2,972.1噸。

金條及金幣需求升49%

全球金飾需求較第二季歷史低點有所提升，但持續的社會活動限制、經濟放緩和強勁的黃金價格給不少金飾消費者帶來壓力，第三季333噸的需求按年減少29%。

全球金條和金幣需求較為強勁，按年增長49%至222.1噸，其中大部分增長來自對官方金幣的需求，這反映西方市場及土耳其的個人投資者持續強勁的避險需求，當中金幣是這些市場更為普遍的實物黃金投資形式。

全球央行買金需求在第三季轉為小幅淨賣出狀態，為2010年第四季以來首次，當中出售黃金的主要央行為烏茲別克斯坦和土耳其。

相關文章：【黃金牛市】金價創歷史新高後　PIMCO指黃金仍便宜

相關文章：【黃金牛市】瑞銀：非常看好黃金　料明年金價可見2100美元　

 

【MPF理財第一步】整合強積金戶口 BCT MPF專家助你管理MPF資產

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

編輯：陳韻妍

商品 ETF 增持 金價 黃金

上一篇文章

友邦設立「友邦獎學金」承諾投入7.8億元　每年資助100名本科生

下一篇文章

【新股IPO】輝煌明天1351孖展　暫錄457萬尚未足額認購（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】滙豐倫敦失守32關　阿里巴巴ADR跌穿300元　歐美股市慘淡恒指夜期大低水305點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐倫敦失守32關　阿里巴巴ADR跌穿300元　歐美股市慘淡恒指夜期大低水305點（不斷更新）
【螞蟻IPO上市】螞蟻集團IPO或逾百萬人認購、人人有份機會高？　投資界料6688認購人數勁過工行、農夫山泉
【螞蟻IPO上市】螞蟻集團IPO或逾百萬人認購、人人有份機會高？　投資界料6688認購人數勁過工行、農夫山泉
【螞蟻IPO上市】螞蟻集團6688認購攻略　投資界：料抽50手中一手
【螞蟻IPO上市】螞蟻集團6688認購攻略　投資界：料抽50手中一手
【螞蟻IPO孖展】全城瘋搶螞蟻集團IPO　今截孖展已錄3931億超購116倍　中銀滙豐各借出約千億（不斷更新）
【螞蟻IPO孖展】全城瘋搶螞蟻集團IPO　今截孖展已錄3931億超購116倍　中銀滙豐各借出約千億（不斷更新）
【百佳抽獎】百佳3200萬「誠心賞你」抽獎今公布抽獎結果　首批得獎者逾10萬個
【百佳抽獎】百佳3200萬「誠心賞你」抽獎今公布抽獎結果　首批得獎者逾10萬個
【太古賣產】太古地產：持續投資及拓展香港市場　擬百億售太古城中心1座（第三版）
【太古賣產】太古地產：持續投資及拓展香港市場　擬百億售太古城中心1座（第三版）