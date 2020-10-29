【黃金需求】世界黃金協會：黃金投資增長仍強勁　央行近十年來首次賣金

▲ 全球央行買金需求在第三季轉為小幅淨賣出狀態，為2010年第四季以來首次。

世界黃金協會公布，第三季全球黃金投資增長強勁，一定程度彌補了其他黃金需求領域因新冠疫情導致的疲軟。其中，第三季黃金ETF流入依然強勁，儘管增速略低於上半年，但全球投資者共增持272.5噸黃金ETF及類似產品，首三季流入量達創紀錄的1,003.3噸。

新冠疫情持續，第三季全球黃金需求下降至892.3噸，為2009年第三季以來的最低季度總需求。今年全球黃金總需求為下降10%至2,972.1噸。

金條及金幣需求升49%

全球金飾需求較第二季歷史低點有所提升，但持續的社會活動限制、經濟放緩和強勁的黃金價格給不少金飾消費者帶來壓力，第三季333噸的需求按年減少29%。

全球金條和金幣需求較為強勁，按年增長49%至222.1噸，其中大部分增長來自對官方金幣的需求，這反映西方市場及土耳其的個人投資者持續強勁的避險需求，當中金幣是這些市場更為普遍的實物黃金投資形式。

全球央行買金需求在第三季轉為小幅淨賣出狀態，為2010年第四季以來首次，當中出售黃金的主要央行為烏茲別克斯坦和土耳其。

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編輯：陳韻妍