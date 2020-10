【美國大選】拜登弟拒回應醜聞 促記者「不要再煩我」

美國大選下周二(11月3日)舉行,民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)醜聞繼續發酵,拜登胞弟亦捲入醜聞。霍士新聞周三追訪拜登胞弟,問及有關拜登、拜登兒子和他的醜聞,拜登胞弟拒絕作回應,並叫記者「不要再煩我」。

霍士新聞周三在拜登胞弟吉姆(Jim Biden)的住所外守候,吉姆外出時被記者追訪,吉姆指:

(I don’t want to comment about anything.)

記者再問他願不願意回答問題時,他說:「不」(Nope)。

拜登提前投票 媒體沒問及拜登兒子亨特醜聞 【下一頁】

亨特拍檔斥拜登講大話 對兒子生意知情 【下一頁】

拜登早前指,對兒子亨特(Hunter Biden)的海外生意不知情,但亨特的生意拍檔波布林斯基(Tony Bobulinski)周二再次指控拜登說謊。波布林斯基更指,亨特、吉姆曾要求他與拜登見面。

記者周三追問吉姆,為何想見波布林斯基時,吉姆則回指:

「你在說些甚麼?你能不能不要再打擾我?」

(What are you talking about? Would you please stop bothering me?)