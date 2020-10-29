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【美國大選】拜登弟拒回應醜聞 促記者「不要再煩我」

環球政治 13:29 2020/10/29

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美國大選下周二（11月3日）舉行，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）醜聞繼續發酵，拜登胞弟亦捲入醜聞。霍士新聞周三追訪拜登胞弟，問及有關拜登、拜登兒子和他的醜聞，拜登胞弟拒絕作回應，並叫記者「不要再煩我」。

霍士新聞周三在拜登胞弟吉姆（Jim Biden）的住所外守候，吉姆外出時被記者追訪，吉姆指：

「我不想對任何事情發表評論。」

（I don’t want to comment about anything.)

記者再問他願不願意回答問題時，他說：「不」（Nope）。

拜登提前投票 媒體沒問及拜登兒子亨特醜聞 【下一頁】

亨特拍檔斥拜登講大話 對兒子生意知情 【下一頁】

拜登早前指，對兒子亨特（Hunter Biden）的海外生意不知情，但亨特的生意拍檔波布林斯基（Tony Bobulinski）周二再次指控拜登說謊。波布林斯基更指，亨特、吉姆曾要求他與拜登見面。

記者周三追問吉姆，為何想見波布林斯基時，吉姆則回指：

「你在說些甚麼？你能不能不要再打擾我？」

（What are you talking about? Would you please stop bothering me?）

波布林斯基周二接受訪問時，指曾在2017年向吉姆提出關注，懷疑拜登跟中國能源企業的合資公司有關。吉姆當時向他輕輕一笑，並說：「巧言推諉不知情。」（Plausible Deniability）

責任編輯：林嘉莉

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