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【英國疫情】英格蘭確診每9日翻倍 約翰遜拒封城受壓

環球社會熱點 13:18 2020/10/29

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歐洲第二波新冠肺炎疫情持續，德國及法國宣布再封城一個月，以遏制疫情。英國疫情同樣嚴峻，英格蘭新冠肺炎確診數字幾乎每九日翻倍，新冠患者死亡增幅更連續兩日超過300人。英國首相約翰遜仍堅拒全面封鎖而面臨壓力。

【歐洲第二波疫情】德法疫情惡化 宣布再封城一個月 【下一頁】

【英國疫情】諾丁漢郡警示料升至最高級 周五生效 【下一頁】

英國倫敦帝國學院的一項研究指，英格蘭在本月16日每1萬人有60人感染新冠肺炎，於25日已增逾一倍，達到每1萬人有128人感染。全國的基本傳染數R0更升至1.6，即每名確診患者可以將病毒傳播給1.6個人。

另外，英國連續兩日有超過300名患者死亡，周三（28日）再增310人死亡。英國周二（27日）更有367人死亡，為該國自5月以來的單日最高死亡數字。

【歐洲第二波疫情】接近山窮水盡 近200機場年底或破產 【下一頁】

【歐洲第二波疫情】意大利爆發暴力示威 反對新抗疫措施 【下一頁】

英國首相約翰遜（Boris Johnson）目前仍未實施全面封城措施，而是將英格蘭疫情最嚴峻的地區，列入最高防疫警示，禁止非家庭成員聚會及要求酒吧關閉。

但專家認為，3級制封鎖措施未足以使英國疫情受控。英媒《太陽報》報道，有科學顧問估計英國的住院人數於11月中，會由目前約9,200人急升逾1倍至2.5萬人。英格蘭所有地區在12月中之前，都要升級至最高限制。

工黨也呼籲採取更嚴格措施。工黨影子衛生大臣阿什沃思（Jonathan Ashworth）表示，英國政府已錯過短期封城的理想時機，憂慮11月至12月只能實施更嚴厲的封鎖。

責任編輯：鄭錦玲

英格蘭的新冠肺炎確診數字幾乎每九日翻倍

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