  • 26°C
香港時間 : 20201029日 (四) 13:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【行業分析】內地餐飲外賣形勢篤定 美團乘勢爭取市佔率

股樓投資 13:12 2020/10/29

分享：

電商行業今年受惠疫情彈起，同一時間，餐飲行業亦因疫情影響，轉型速度加快，當時龍頭股份美團點評（03690）亦乘勢爭取更多市佔率。國家商務部最新數據顯示，在剛剛結束的消費促進月，全國消費總額按月增長8.7%，其中商品消費額達2.63萬億元（人民幣，下同），按月增長11.4%；服務消費額超過1.6萬億元，按月上升4.5%，均顯示消費有復甦迹象。

瑞銀最新報告指，現時內地餐飲外賣由兩大企業主導，自然是美團點評及餓了麼兩大平台。該行估計，未來3至5年內，餐飲外賣收入年複合增幅將達25%；同期綫上日用雜貨收入（包括食品和其他日用雜貨）的同類增幅更會接近40%。但後者仍在發展初期，滲透率僅6%左右。

【港股追蹤】10月賭收回升無助行業 濠賭股全綫下跌，詳情請按見下頁

該行分析，經過多年激烈競爭後，現時內地餐飲外賣領域僅餘美團及餓了麼兩強決戰，市佔率相對更集中。隨着領先企業地位穩固，新競爭者要打入市場，甚至挑戰領頭羊，也變得更困難。

內地餐飲業協會發布的2019年數據顯示，食品外賣定單佔內地食品消費約6%，佔餐館銷售總額則達14%，佔比正不斷提升。三綫及以下城市互聯網用戶數目，佔全國約53%，惟當地食品外賣用戶數目只佔市場總量的35%，反映在這些地區的滲透率仍然偏低。

瑞銀認為，由於人口分布較為分散，外賣營運商一直無法在變現與滲透率之間達成平衡，在低綫城市仍需面對不少挑戰，是兩大龍頭都要解決的難題。

相關文章

【港股追蹤】績後跌勢未止 再有券商大削維達目標價
2020/10/27
【港股追蹤】績後跌勢未止 再有券商大削維達目標價
【港股追蹤】平保績後股價下挫 更遭大行削目標價
2020/10/28
【港股追蹤】平保績後股價下挫 更遭大行削目標價
【港股追蹤】首三季收入純利齊升 萬洲成今日藍籌火車頭
2020/10/28
【港股追蹤】首三季收入純利齊升 萬洲成今日藍籌火車頭
【港股追蹤】行業有利淡消息 三大電訊商齊下挫
2020/10/28
【港股追蹤】行業有利淡消息 三大電訊商齊下挫
【港股追蹤】10月賭收回升無助行業 濠賭股全綫下跌
今日
【港股追蹤】10月賭收回升無助行業 濠賭股全綫下跌
美團點評 餐飲 外賣 美團－W（03690） 香港股票

下一篇文章

【港股追蹤】10月賭收回升無助行業 濠賭股全綫下跌

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【螞蟻IPO】螞蟻6688招股與iBond撞期點算好？　2專家教路認購攻略
【螞蟻IPO】螞蟻6688招股與iBond撞期點算好？　2專家教路認購攻略
【螞蟻IPO】螞蟻集團招股上市在即 三大業務你要知
【螞蟻IPO】螞蟻集團招股上市在即 三大業務你要知
【港股追蹤】呢間公司被喻為「醫藥界台積電」　高盛予其目標價238元
【港股追蹤】呢間公司被喻為「醫藥界台積電」　高盛予其目標價238元
【螞蟻IPO】螞蟻集團6688招股入場費4040元　認購前不可不知5件事
【螞蟻IPO】螞蟻集團6688招股入場費4040元　認購前不可不知5件事
【螞蟻IPO】螞蟻集團6688每手50股盼人人有份？　專家：料可做到！
【螞蟻IPO】螞蟻集團6688每手50股盼人人有份？　專家：料可做到！
【新股IPO】螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO
【新股IPO】螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO