【行業分析】內地餐飲外賣形勢篤定 美團乘勢爭取市佔率

電商行業今年受惠疫情彈起，同一時間，餐飲行業亦因疫情影響，轉型速度加快，當時龍頭股份美團點評（03690）亦乘勢爭取更多市佔率。國家商務部最新數據顯示，在剛剛結束的消費促進月，全國消費總額按月增長8.7%，其中商品消費額達2.63萬億元（人民幣，下同），按月增長11.4%；服務消費額超過1.6萬億元，按月上升4.5%，均顯示消費有復甦迹象。

瑞銀最新報告指，現時內地餐飲外賣由兩大企業主導，自然是美團點評及餓了麼兩大平台。該行估計，未來3至5年內，餐飲外賣收入年複合增幅將達25%；同期綫上日用雜貨收入（包括食品和其他日用雜貨）的同類增幅更會接近40%。但後者仍在發展初期，滲透率僅6%左右。

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該行分析，經過多年激烈競爭後，現時內地餐飲外賣領域僅餘美團及餓了麼兩強決戰，市佔率相對更集中。隨着領先企業地位穩固，新競爭者要打入市場，甚至挑戰領頭羊，也變得更困難。

內地餐飲業協會發布的2019年數據顯示，食品外賣定單佔內地食品消費約6%，佔餐館銷售總額則達14%，佔比正不斷提升。三綫及以下城市互聯網用戶數目，佔全國約53%，惟當地食品外賣用戶數目只佔市場總量的35%，反映在這些地區的滲透率仍然偏低。

瑞銀認為，由於人口分布較為分散，外賣營運商一直無法在變現與滲透率之間達成平衡，在低綫城市仍需面對不少挑戰，是兩大龍頭都要解決的難題。