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【金融科技】Z世代愛個人化投資平台　機械人投資顧問興起

科技 13:16 2020/10/29

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Quantifeed北亞地區業務增長總監陳冠成表示，年輕的一代對投資主要有3大需求：包括具透明度的平台；投資門檻較低；以及個人化投資建議。（李彥煒攝）

金融科技公司Quantifeed早前就發佈調查報告《財務健康報告 — 香港人對投資理想和現實的差距》，希望了解香港人的財務健康及財富管理習慣，以及新冠疫情所帶來的影響。

報告中提到，近7成受訪者認為財富管理是人生不可或缺的一環，唯不夠3成人滿意他們現時的財務狀況。受訪者主要透過媒體（61%）、家人朋友（50%）獲取投資建議，有54%受訪者從未向專業投資顧問索取任何投資建議。但另一方面，卻有高達83%受訪者希望取得個人化投資建議及財富管理服務，但就有61%受訪者表示，財富管理服務欠缺透明度及自主性，擔心投資顧問另有所圖。

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投資興趣大　但難以入手

新冠肺炎疫情下，62%受訪者在疫情期間曾經調整自己的投資組合，但當中44%受訪者就沒有諮詢專業的投資顧問，只是自行調整投資組合。Quantifeed北亞地區業務增長總監陳冠成表示，現時不少人都對投資有興趣，但奈何就難以入手。

現時不少人去做投資，但就選擇不經過專業的投資顧問，主要看新聞、家人朋友分享，現時88%香港人都有投資，但大部分人都至是投資股票、MPF，不懂得分散風險，因此投資方面的教育非常重要。

報告中提到，每4位受訪者中就有3位表示對機械人財富管理科技感興趣。當中生於數碼時代的Z世代，即18至23歲的年輕人，85%的受訪者表示，期待新型投資方案，72%受訪者願意透過網上平台投資。陳冠成亦總結本地年輕人對投資的方面需求。

Quantifeed北亞地區業務增長總監陳冠成表示，現時88%香港人都有投資，但大部分人都至是投資股票、MPF，不懂得分散風險，因此投資方面的教育非常重要。（李彥煒攝）

「他們對投資主要有3大需求：包括具透明度的平台；投資門檻較低；以及個人化投資建議。」他解釋，年輕一代希望投資平台簡單易用，且隨時看到新聞及個人化投資建議，同時希望能夠1、2萬元的低門檻就可以做到投資。

銀行傾向將技術平台外判

近年金融科技在本地快速興起，虛擬銀行、虛擬保險公司開始運作並為人所熟悉，大眾亦開始習慣利用網上或流動電話理財。陳冠成指出，從前銀行都會自己研發新式業務，但留意到近年銀行發展，他們都喜歡將新業務的技術研發工作外判出去。

鑑於金融科技熱潮席捲全球，陳冠成表示，Quantifeed近年就與不同銀行合作，幫助銀行建立機械人投資顧問平台。「不同銀行客戶對平台搭建都有不同考量，有些要面向比較專業的投資者，有些則面向投資經驗相對較淺的投資者。」

Quantifeed為台灣國泰世華銀行搭建的投資平台，就以投資主題方式搭建，背後就提供各種基金買賣，較容易讓投資者接受。（受訪者提供圖片）

他舉例，之前就幫台灣國泰世華銀行、永豐證券等金融機構搭建平台，某些會採用投資主題方式搭建，並以基金為背後的投資產品，適合較大眾化客戶。

由於銀行客戶的個人資料非常敏感，要在雲端存取，或讓客戶擔憂。陳指出，雖然放上雲端的用戶資料都有隱蔽性，即使被抽出亦難以辨認用戶身分。「但不同的銀行客戶都採取不同的方式，有的會自己存取用戶敏感資料，有些會放在雲端，亦有銀行客戶會選擇混合（hybrid）模式。」

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記者：李彥煒

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