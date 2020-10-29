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【薪酬趨勢】打工仔今年人工僅加1.4%為近十年新低　明年仲有無希望？

商業 13:12 2020/10/29

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香港人力資源管理學會副會長孔于人指出，今年受訪企業較以往更著重香港經濟情況，多達63%對來年加薪情況未有既定計劃。（程志遠攝）

香港人力資源管理學會發布「2020年薪酬趨勢調查」結果及2021年薪酬展望。該會副會長孔于人表示，本港僱員今年平均加薪1.4%，較去年的3.6%顯著下跌2.2百分點，並創10年新低。他另指，明年的平均加薪幅度約為1.7%，而有63%企業未決定來年加薪情況。

學會於2020年1月至9月期間進行了「2020年薪酬趨勢調查」，旨在了解僱主在對僱員薪 酬、花紅發放及福利的變動情況和趨勢。調查訪問了92家來自15個不同行業的機構，涵蓋全職僱員人數合共近13萬人。孔于人指出，今年受訪企業較以往更著重香港經濟情況。由於疫情影響經濟活動，加上企業要適應營商及工作新常態，令他們更傾向保守。

在89間提供數據的企業當中， 多達63%對來年加薪情況未有既定計劃。有29%表示，來年將安排加薪。有8%企業表示，預期來年將會凍薪。就所有提供2021年1月至4月期間預計調升基本薪金的機構表示，預計來年平均加薪幅度為1.7%。

【大學生薪酬】調查：2020年本港應屆畢業生　平均月薪約1.4萬至1.6萬元

小型公司(聘用 500 名以下僱員)於 2020 年平均調薪幅度最高，達1.8%。聘用500至1,000名僱員的公司所錄得的調薪幅度則為1.5%，而聘用 1,000 名僱員以上的公司調薪幅度為1.4%。 

逾8成獲非固定花紅　平均金額為月薪177%

調查另指，在提供 2020年發放固定花紅數據的受訪機構中，44.6%表示於調查期間設有固定花紅制度。獲發放固定花紅的僱員中，所獲得的固定花紅金額平均為1.01個月基本薪金，數額自2017年維持不變。
                             
此外，在提供2020年發放非固定花紅數據的受訪機構中，94.6%表示於調查期間設有非固定花紅 制度。所有受訪僱員當中，有 82.7%僱員獲納入非固定花紅計劃內;而獲發非固定花紅的僱員當 中，其非固定花紅平均金額為1.77個月基本薪金。

記者：楊匡然

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