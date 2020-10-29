【電子支付】WeChat Pay HK夥煤氣公司　新增繳交煤氣費功能

▲ WeChat Pay HK與煤氣公司合作，於錢包內新增「繳交煤氣費」功能，推廣期內WeChat Pay HK用戶更尊享20元繳費優惠。（WeChat Pay HK提供圖片）

WeChat Pay HK去年推出一站式生活繳費服務後，今日宣佈正式與香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）合作，於錢包內新增「繳交煤氣費」功能，推廣期內WeChat Pay HK用戶更尊享20元繳費優惠。

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即日起至2021年1月19日，用戶於WeChat Pay HK「生活繳費」綁定煤氣賬戶後，便可到優惠專區領取20元電子現金券一張，以WeChat Pay HK支付50元或以上的煤氣費賬單時使用，有效期為獲贈當天起計30天。

WeChat Pay HK用戶在錢包內綁定煤氣賬戶後，可隨時隨地在手機進行實時繳費、查閱繳費記錄等，而WeChat Pay HK亦會透過「生活繳費HK」官方帳號發送繳費提示。

如何透過WeChat Pay HK生活繳費功能繳付煤氣費？

1. 打開WeChat Pay HK錢包頁面，點選「生活繳費」。

2. 進入生活繳費頁面後，即可處理各項繳費。例如繳交煤氣賬單，只須點擊「煤氣費」。

3. 輸入賬戶號碼和登記姓名，即成功綁定賬戶及繳費。

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責任編輯：朱悅瀅