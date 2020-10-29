  • 26°C
香港時間 : 20201029日 (四) 13:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子支付】WeChat Pay HK夥煤氣公司　新增繳交煤氣費功能

商業 13:02 2020/10/29

分享：

WeChat Pay HK與煤氣公司合作，於錢包內新增「繳交煤氣費」功能，推廣期內WeChat Pay HK用戶更尊享20元繳費優惠。（WeChat Pay HK提供圖片）

WeChat Pay HK去年推出一站式生活繳費服務後，今日宣佈正式與香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）合作，於錢包內新增「繳交煤氣費」功能，推廣期內WeChat Pay HK用戶更尊享20元繳費優惠。

【天貓雙11】「淘寶電視台」周六開台　50小時廣東話直播、每15分鐘送獎賞

【阿里巴巴】阿里旗下物流備戰淘寶雙11　「菜鳥網絡」推出五大保證

即日起至2021年1月19日，用戶於WeChat Pay HK「生活繳費」綁定煤氣賬戶後，便可到優惠專區領取20元電子現金券一張，以WeChat Pay HK支付50元或以上的煤氣費賬單時使用，有效期為獲贈當天起計30天。

WeChat Pay HK用戶在錢包內綁定煤氣賬戶後，可隨時隨地在手機進行實時繳費、查閱繳費記錄等，而WeChat Pay HK亦會透過「生活繳費HK」官方帳號發送繳費提示。

如何透過WeChat Pay HK生活繳費功能繳付煤氣費？
1. 打開WeChat Pay HK錢包頁面，點選「生活繳費」。
2. 進入生活繳費頁面後，即可處理各項繳費。例如繳交煤氣賬單，只須點擊「煤氣費」。
3. 輸入賬戶號碼和登記姓名，即成功綁定賬戶及繳費。

【慳錢有方】恒隆地產夥Mastercard　手機APP交租獲過千元禮品

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【天貓雙11】「淘寶電視台」周六開台　50小時廣東話直播、每15分鐘送獎賞
2020/10/28
【天貓雙11】「淘寶電視台」周六開台　50小時廣東話直播、每15分鐘送獎賞
【品牌聯乘】老虎堂 X KIT KAT全新「 脆朱黑糖波霸厚鮮奶」　30日全線分店發售
2020/10/28
【品牌聯乘】老虎堂 X KIT KAT全新「 脆朱黑糖波霸厚鮮奶」　30日全線分店發售
【慳錢有方】恒隆地產夥Mastercard　手機APP交租獲過千元禮品
2020/10/05
【慳錢有方】恒隆地產夥Mastercard　手機APP交租獲過千元禮品
【慳錢有方】PayMe更新手機App　夥OK便利店推優惠（附教學圖）
2020/08/26
【慳錢有方】PayMe更新手機App　夥OK便利店推優惠（附教學圖）
電子支付 微信支付 煤氣費 中華煤氣

上一篇文章

【薪酬趨勢】打工仔今年人工僅加1.4%為近十年新低　明年仲有無希望？

下一篇文章

【航空業告急】波音第三季度錄虧蝕36.1億　再裁員7000人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【旅遊氣泡】港府下月實行與新加坡旅遊氣泡　旅行社：港人外遊仍有戒心
【旅遊氣泡】港府下月實行與新加坡旅遊氣泡　旅行社：港人外遊仍有戒心
【國泰裁員】逸東酒店招募外　空服員還能做什麼行業？（附招聘日詳情）
【國泰裁員】逸東酒店招募外　空服員還能做什麼行業？（附招聘日詳情）
【鬼滅之刃】 《鬼滅之刃》電影日本上映10天　票房達107億日圓破《千與千尋》紀錄
【鬼滅之刃】 《鬼滅之刃》電影日本上映10天　票房達107億日圓破《千與千尋》紀錄
【大學生薪酬】調查：2020年本港應屆畢業生　平均月薪約1.4萬至1.6萬元
【大學生薪酬】調查：2020年本港應屆畢業生　平均月薪約1.4萬至1.6萬元
【華潤招聘】華潤集團提供1000新職位　在港招聘約2000人（附申請連結）
【華潤招聘】華潤集團提供1000新職位　在港招聘約2000人（附申請連結）
【PS5】PS5預購12小時等於PS4開賣12周　需求熾熱料開賣首日難入手
【PS5】PS5預購12小時等於PS4開賣12周　需求熾熱料開賣首日難入手