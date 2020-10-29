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【港股追蹤】10月賭收回升無助行業 濠賭股全綫下跌

股樓投資 12:53 2020/10/29

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澳門現時已恢復內地個人遊（自由行）簽證入境，市場早前曾憧憬自由行重啟，有望令濠賭業好轉。雖然澳門有關當局指10月賭收會比9月份為佳，但大行卻睇淡濠賭股前景。其中傳母企出售資產的金沙中國（01928），股價連跌3日，今日早市再跌超過2%，另一濠賭龍頭銀河娛樂（00027）早市同樣跌2%。

消息指，金沙中國母公司，拉斯維加斯金沙集團正考慮出售多項拉斯維加斯的賭場資產，涉資逾60億美元（約468港元）。擬出售的資產包括金沙會展中心，及兩間度假酒店The Venetian和The Palazzo。去年集團美國業務收益僅佔15%以下，遠少於澳門和新加坡業務。若有關交易屬實，意味著集團或會暫時退出美國博彩業。

【港股追蹤】首三季收入純利齊升 萬洲成今日藍籌火車頭，詳情請按見下頁

澳門經濟財政司司長李偉農早前出席活動時表示，今年10月份賭收較9月有所改善，但指改善幅度未算太多，當局稍後會如期公布相關數字。

大行摩根士丹利則對金沙中國前景轉淡，相信行業貴賓廳業務復甦將較慢，將公司2022年貴賓廳收入預測下調36%。

另外，該行亦將公司2022年每股盈利預測下跌7%，同樣是基於對貴賓廳業務的估算，預期明年公司淨收入將下跌7%。至於今年公司淨收入預計會按年下跌6%，但認為虧損將有所收窄，因為高端中場表現有助帶動收入及利潤，抵銷較弱的貴賓廳業務，同時估計金沙亦將受惠奢侈品零售銷售。

該行給予金沙「與大市同步」評級，目標價則由35元，輕微下調至33元。

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記者：葉志偉

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