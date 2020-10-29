【螞蟻上市】馬雲是迷信還是真愛？數一數螞蟻IPO有多少個8

▲ 8字在阿里巴巴及螞蟻集團，均無處不在。難道8是馬雲的幸運數字？

螞蟻集團（前稱螞蟻金服） （新上市編號：06688） 周五截止招股，螞蟻集團招股反應相當熱烈，滙豐及中銀香港 （02388） 均為螞蟻IPO各借出約1000億元孖展，反映投資者對螞蟻上市充滿期待，市場估計螞蟻IPO認購人數或超過工行 （01398） 或農夫山泉 （09633） 。螞蟻IPO創下不少紀錄，而從螞蟻集團上市編號來看，創辦人馬雲可能是「8」字的粉絲。

螞蟻IPO可升幾多？投資界話你知【下一頁】

全城瘋搶螞蟻孖展，最新數字【下一頁】

螞蟻集團與「8」密不可分，螞蟻集團上海股票代號為「688688」，蟻蟻集團香港股票代號為「06688」。馬雲於螞蟻集團的持股比例是8.8%。

螞蟻集團股票在上海的定價為人民幣68.8元，在香港的定價為港幣80元。至於馬雲另一家公司、螞蟻集團的母公司阿里巴巴 （09988） ，香港的股票編號為「9988」；可見「8」字在阿里巴巴系內無處不在。

螞蟻IPO有可認購攻略？詳見【下一頁】

「8」這個數字內地與財富相關，發音與「發」相近，因此在內地，不少人在喜慶日子也會選擇與「8」字相關時間。舉例稱，2008年北京奧運，便在8月8日晚上8字開幕。

螞蟻上市不僅馬雲身家暴漲，還有趙薇等朋友圈，詳見【下一頁】

相關文章：【螞蟻上市】螞蟻集團傳削海外電子錢包補貼 路透：棄攻全球支付龍頭

相關文章：【螞蟻上市】拆解螞蟻集團賺錢引擎 原來電子支付已非主力

【螞蟻IPO】相關文章

【MPF理財第一步】整合強積金戶口 BCT MPF專家助你管理MPF資產

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

編輯：陳韻妍