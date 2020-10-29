  • 26°C
香港時間 : 20201029日 (四) 13:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【螞蟻上市】馬雲是迷信還是真愛？數一數螞蟻IPO有多少個8

即市財經 12:47 2020/10/29

分享：

8字在阿里巴巴及螞蟻集團，均無處不在。難道8是馬雲的幸運數字？

螞蟻集團（前稱螞蟻金服） （新上市編號：06688） 周五截止招股，螞蟻集團招股反應相當熱烈，滙豐及中銀香港 （02388） 均為螞蟻IPO各借出約1000億元孖展，反映投資者對螞蟻上市充滿期待，市場估計螞蟻IPO認購人數或超過工行 （01398） 或農夫山泉 （09633） 。螞蟻IPO創下不少紀錄，而從螞蟻集團上市編號來看，創辦人馬雲可能是「8」字的粉絲。

螞蟻IPO可升幾多？投資界話你知【下一頁】

全城瘋搶螞蟻孖展，最新數字【下一頁】

螞蟻集團與「8」密不可分，螞蟻集團上海股票代號為「688688」，蟻蟻集團香港股票代號為「06688」。馬雲於螞蟻集團的持股比例是8.8%。

螞蟻集團股票在上海的定價為人民幣68.8元，在香港的定價為港幣80元。至於馬雲另一家公司、螞蟻集團的母公司阿里巴巴 （09988） ，香港的股票編號為「9988」；可見「8」字在阿里巴巴系內無處不在。

螞蟻IPO有可認購攻略？詳見【下一頁】

「8」這個數字內地與財富相關，發音與「發」相近，因此在內地，不少人在喜慶日子也會選擇與「8」字相關時間。舉例稱，2008年北京奧運，便在8月8日晚上8字開幕。

螞蟻上市不僅馬雲身家暴漲，還有趙薇等朋友圈，詳見【下一頁】

相關文章：【螞蟻上市】螞蟻集團傳削海外電子錢包補貼　路透：棄攻全球支付龍頭

相關文章：【螞蟻上市】拆解螞蟻集團賺錢引擎 原來電子支付已非主力

螞蟻IPO】相關文章  

 

【MPF理財第一步】整合強積金戶口 BCT MPF專家助你管理MPF資產

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

編輯：陳韻妍

香港股票 馬雲 螞蟻集團（06688） 阿里巴巴－SW（09988） 螞蟻金服 IPO 阿里巴巴 中銀香港（02388） 農夫山泉（09633） 孖展

上一篇文章

【螞蟻IPO孖展】全城瘋搶螞蟻集團IPO　今截孖展已錄3931億超購116倍　中銀滙豐各借出約千億（不斷更新）

下一篇文章

【石Sir午市閒談】恒地、領展、信義光能、恒安、金風及福萊特玻璃最新部署（立即觀看）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【太古賣產】太古地產：持續投資及拓展香港市場　擬百億售太古城中心1座（第三版）
【太古賣產】太古地產：持續投資及拓展香港市場　擬百億售太古城中心1座（第三版）
【百佳抽獎】百佳3200萬「誠心賞你」抽獎今公布抽獎結果　首批得獎者逾10萬個
【百佳抽獎】百佳3200萬「誠心賞你」抽獎今公布抽獎結果　首批得獎者逾10萬個
【恒指夜期+ADR】滙豐倫敦失守32關　阿里巴巴ADR跌穿300元　歐美股市慘淡恒指夜期大低水305點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐倫敦失守32關　阿里巴巴ADR跌穿300元　歐美股市慘淡恒指夜期大低水305點（不斷更新）
【螞蟻IPO上市】螞蟻集團IPO或逾百萬人認購、人人有份機會高？　投資界料6688認購人數勁過工行、農夫山泉
【螞蟻IPO上市】螞蟻集團IPO或逾百萬人認購、人人有份機會高？　投資界料6688認購人數勁過工行、農夫山泉
【螞蟻IPO上市】螞蟻集團6688認購攻略　投資界：料抽50手中一手
【螞蟻IPO上市】螞蟻集團6688認購攻略　投資界：料抽50手中一手
【螞蟻IPO孖展】全城瘋搶螞蟻集團IPO　今截孖展已錄3931億超購116倍　中銀滙豐各借出約千億（不斷更新）
【螞蟻IPO孖展】全城瘋搶螞蟻集團IPO　今截孖展已錄3931億超購116倍　中銀滙豐各借出約千億（不斷更新）