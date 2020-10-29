【萬聖節】Google Search推萬聖節彩蛋　召喚AR萬聖節造型動物

▲ 一年一度的萬聖節就到喇！Google當然不能缺席這個趣味節日，特別在Google搜尋（Google Search）中加入不少彩蛋。

一年一度的萬聖節就到喇！Google當然不能缺席這個趣味節日，特別在Google搜尋（Google Search）中加入不少彩蛋。用家可在Google搜尋上召喚6款AR萬聖節造型動物，自製AR萬聖節動物園，就算碰上疫情不能外出，都能感受到萬聖節氣氛。

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在疫情期間，Google搜尋中的3D動物功能爆紅。是次Google特意為萬聖節加入的趣味彩蛋，透過擴增實境（AR）技術以一比一真實比例顯示萬聖節造型的動物。

用家只要在支援ARCore的Android或iOS手機上，利用Google 搜尋指定字詞，包括：「萬聖節」（Halloween）、「 貓」（Cat）、「狗」（Dog ）、「 德國牧羊犬」（German Shepherd）、「人體骨架」（Skeleton ）、「南瓜燈」（Jack-o'-lantern），並點選「透過 3D 模式檢視」，便可召喚出萬聖節造型動物。

▲ 用家只要在支援ARCore的Android或iOS手機上，利用Google搜尋指定字詞，如「 貓」（Cat），便可召喚出萬聖節造型動物。（Google資料圖片）

除此之外，即日起，只要用英語對Google助理説：「OK Google, sing the Halloween song」，就可以聽到Google特別為萬聖節準備的樂曲。Google更提醒用家，要記得留意影片及歌詞內容，才可知道如何避開鬼怪！

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責任編輯：曾曉汶