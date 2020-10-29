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【百佳優惠】百佳網店辦11.11激戰狂買祭　多款食品買1送1加設11元激賞區

商業 12:33 2020/10/29

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百佳網店有一連串優惠，即日起至11月15日舉辦11.11激戰狂買祭。（百佳網店圖片）

百佳今日（29日）公布「誠心賞你」大抽獎結果，未能成功獲獎的市民不要灰心，百佳網店亦有一連串優惠，即日起至11月15日舉辦11.11激戰狂買祭，分階段推出不同優惠，包括多款食品、雜貨買1送1。

【優惠預告】MOKO新世紀廣場11月購物祭　逢周二送近2,300份禮物

【慳錢有方】荃灣廣場及新達廣場齊推餐飲優惠　高達半數消費回贈

買1送1產品包括珠江橋牌豆豉鯪魚227克，每罐平均24.9元、淘大白米醋500毫升，平均每支10元、新宜興紅燒鰻100克，每件平均15元等，優惠期至11月5日。

買1送1優惠。（百佳網店圖片）

即日起至10月31日設111元激賞區，111元任選10款人氣零食，包括丹麥藍罐牛油曲奇125克、TASTO香脆咸蛋黃薯片50克、明輝印尼蝦片(原味)80克、麥維他消化餅250克等。

111元激賞區。（百佳網店圖片）

踏入11月將有更多優惠，11月1日起將推出11元激賞區、每日筍店限時優惠，包括雀巢、日清食品、獅球嘜等。11月9日起將會推出11.11人人有福，買滿指定金額送「雙11限定福袋」，總值超過288元。（按此立即去掃貨

每日筍店限時優惠。（百佳網店圖片）

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責任編輯：朱悅瀅

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