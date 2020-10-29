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【螞蟻上市】螞蟻集團傳削海外電子錢包補貼　路透：棄攻全球支付龍頭

即市財經 12:23 2020/10/29

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螞蟻集團被指去年起減少補貼海外電子錢包合作夥伴

螞蟻集團 （新上市編號：06688） IPO中港招股認購火熱，香港截止孖展認購前數小時已錄逾3800億元認購，路透社最新引述不具名消息報道，螞蟻集團正減少對海外電子錢包合作夥伴的補貼，形容螞蟻集團從「全球支付龍頭」的抱負愈走愈遠。

阿里巴巴 （09988） 近年加強投資東南亞，經營支付寶的螞蟻集團也趁機一同出海，與當地合作夥伴建立電子錢包。路透社報道，螞蟻集團去年底起將重點放於IPO和內地境內監管議題，將每年補貼海外電子錢包的預算減少數億美元，也召回派駐海外員工，包括200名軟件工程師。

螞蟻集團IPO或逾百萬人認購、人人有份機會高？詳情可見【下一頁】

全城瘋搶螞蟻集團IPO　今截孖展已錄3800億超購114倍，詳情可見【下一頁】

圖解螞蟻集團招股重點

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報道稱，螞蟻集團原訂計劃以共通QR碼系統，連接不同電子錢包，惟最新已暫停有關計劃，並引述消息人士指，螞蟻集團海外發展策略改為投放初始資金，並由當地團隊自行尋找方式成功。

從營運層面，螞蟻集團招股申請文件顯示，2020年上半年海外收入只佔集團4.4%。

 

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編輯：麥德銘

香港股票 螞蟻集團（06688） 阿里巴巴－SW（09988） IPO 支付寶 阿里巴巴

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