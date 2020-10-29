【螞蟻上市】螞蟻集團傳削海外電子錢包補貼　路透：棄攻全球支付龍頭

▲ 螞蟻集團被指去年起減少補貼海外電子錢包合作夥伴

螞蟻集團 （新上市編號：06688） IPO中港招股認購火熱，香港截止孖展認購前數小時已錄逾3800億元認購，路透社最新引述不具名消息報道，螞蟻集團正減少對海外電子錢包合作夥伴的補貼，形容螞蟻集團從「全球支付龍頭」的抱負愈走愈遠。

阿里巴巴 （09988） 近年加強投資東南亞，經營支付寶的螞蟻集團也趁機一同出海，與當地合作夥伴建立電子錢包。路透社報道，螞蟻集團去年底起將重點放於IPO和內地境內監管議題，將每年補貼海外電子錢包的預算減少數億美元，也召回派駐海外員工，包括200名軟件工程師。

螞蟻集團IPO或逾百萬人認購、人人有份機會高？詳情可見【下一頁】

全城瘋搶螞蟻集團IPO 今截孖展已錄3800億超購114倍，詳情可見【下一頁】

圖解螞蟻集團招股重點

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

報道稱，螞蟻集團原訂計劃以共通QR碼系統，連接不同電子錢包，惟最新已暫停有關計劃，並引述消息人士指，螞蟻集團海外發展策略改為投放初始資金，並由當地團隊自行尋找方式成功。

從營運層面，螞蟻集團招股申請文件顯示，2020年上半年海外收入只佔集團4.4%。

更多螞蟻IPO相關文章，可留意【螞蟻來港】專頁

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：

【螞蟻上市】美國若列螞蟻集團入貿易黑名單 僅如WeChat禁令翻版？

【螞蟻上市】螞蟻集團對比PayPal不算貴？投資界：料可升逾4成

【開市9點半】驚搶唔到螞蟻新股？專家教奇招：博3手iBond回報或更高.

【懶人福音】BCT助你整合MPF帳戶，立即申請賺基金單位回贈 https：//bit.ly/34gD1t5

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https：//bit.ly/2GhIwht

編輯：麥德銘