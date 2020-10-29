【渣打派息】渣打績後轉跌逾2%　上季稅前溢利跌40%、考慮恢復股東回報（第二版）

▲ 渣打表示，鑒於渣打資本水平強勁，董事會年底會經諮詢監管機構後考慮恢復股東回報。

渣打 （02888） 公布，第三季除稅前法定溢利4.35億美元，按年下跌61%，按季也跌41%；除稅前基本溢利7.45億美元，按年跌40%，按季回升1.6%。渣打表示，將於2021年2月25日發佈年全年業績，並會報告當前宏觀經濟前景下策略性重點工作的最新進展。鑒於渣打資本水平強勁，董事會屆時會經諮詢監管機構後考慮恢復股東回報。

渣打雖然預告考慮最快明年初恢復派息，惟午後股價轉弱，至下午2時55分，跌2.4%，暫報37.3元，成交額6680萬元。

以列帳基準計，渣打上季溢利1.54億美元，按年跌80%。

其他主要關鍵數據，渣打上季淨息差按年收窄38個基點至1.23%，按季則減少5個基點；普通股權一級資本比率升90點基點至14.4%。集團表示，平均淨息差預期將於未來兩個季度略低於當前水平並企穩。

季內，渣打收入因利率影響而降低，減少12%至35.2億元；按固定滙率基準計算則減少11%。支出按年減少1%至24.8億元；按固定滙率基準計算則基本持平。信貸減值按年增加27%至3.53億元，但連續兩個季度有所減少。

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（第二版更新股價）

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編輯：吳敏芳