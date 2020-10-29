【5G發展】中國5G商用一周年　全國累建5G基站69萬個　基本覆蓋地級市

中國三大電信營運商在2019年10月30日宣布5G正式商用。據內地傳媒報道，5G網絡和終端商用發展迅速，年初所定的50萬個5G基站目標已提前完成。截至今年9月底，全國累計建設5G基站69萬個，基本實現地級市的覆蓋。

中國移動（00941）截至10月中，全國累計開通超過35萬個5G基站；中國電信（00728）和中國聯通（00762）合建的5G基站有30萬個。

報道指，內地5G市場規模正在不斷增長，全國累計終端連接數已超過1.6億戶，截至9月底，中國移動5G客戶突破1億，成為全球5G客戶規模最大的營運商。

過去一年，5G手機價格下降，從商用之初的七八千元(人民幣，下同)，到今年7月份降至1500元左右，相信促進了5G的普及。

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責任編輯：葉卓偉