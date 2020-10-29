【股市分析】摩根資管：歐洲疫情反彈對經濟衝擊不及4月般嚴重　北亞股市相對吸引

▲ 摩根資產管理認為，北亞市場相對吸引，因當地消費者仍願意消費，對消費品需求依然強烈。

環球市場出現回吐，摩根資產管理環球市場策略師Kerry Craig認為，美國大選的不明朗性左右市場情緒，而歐洲疫情反彈亦增加經濟前景的憂慮，擔心「封城」政策會窒礙經濟活動，這些短線因素並非能控制，投資者應將焦點放在長期的經濟復甦之路，暫時來看復甦步伐仍穩健。

Craig稱，不少經濟體已出現V型經濟反彈，雖然這個反彈速度不能持久，但不代表復甦已完結，只是復甦速度會趨於緩慢，前路亦更崎嶇。目前歐洲疫情對經濟活動的影響，料不如4月時般嚴重，即使西班牙、意大利及德國都實施更嚴格的社交距離限制，企業及市民較之前更有準備，也對衛生問題更著緊。

估值低殘的周期股難有明顯的估值重估

他指，全球部分國家仍因疫情的問題，經濟活動未能完全復甦，但是疫情反彈的的風險已大致預期。基於經濟未來會繼續改善，投資者宜持續持有股票，雖然周期性股份估值吸引，但不預期估值低殘的周期股會出現明顯的估值重估，直至疫苗出現，或孳息率變得更傾斜。

投資地域方面，Craig表示，北亞市場相對吸引，因當地消費者仍願意消費，對消費品需求依然強烈。投資者要有心理準備，未來市場波動性將增加，建議採取多元化策略，分散投資全球的股票及債券，並避開政府債券。

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編輯：陳韻妍