【港元走勢】螞蟻今截孖展 港滙回軟逾3個月來最弱港元拆息全綫跌
即市財經 12:07 2020/10/29
螞蟻集團 （新上市編號：06688） 今日孖展截飛，港滙回軟，稍偏離7.75強方兌換保證。港滙最新報7.7534，為7月中以來最弱。港元拆息（Hibor）今日全綫下跌，短息的跌幅較急。
螞蟻於本周二（27日）至周五（30日）公開招股，孖展認購今日截止。 截至周四（29日）上午10時，螞蟻集團IPO孖展暫錄約3802.8億元，相當於螞蟻集團H股公開發售部分超額認購約113.8倍。
螞蟻IPO後，市場對港元需求料大減，港元拆息今日全綫回落。隔夜拆息最新報0.05238厘，跌3.5點子；1星期拆息最新報0.48411厘，跌15.3點子。與按揭供款相關的1個月拆息跌3.1點子，報0.40696厘。
金管局於今晨美股收市後再向市場注資31.78億港元，銀行體系結餘將增至4574.63億元。美滙指數最新報93.42。
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編輯：吳敏芳