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【小米生態鏈】小米生態鏈第二間公司科創板上市　九號公司中午升近1.4倍

即市財經 11:49 2020/10/29

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小米生態鏈第二間公司科創板上市，九號公司中午升近1.4倍。

今日九號有限公司（滬：689009）在科創板上市，同時為科創板第一隻CDR（中國存托憑證， Chinese Depository Receipt），上市首日中午收報44.8元人民幣，較招股價升136%。

九號公司在2012年成立，為小米生態鏈最早的成員之一，專注於智能短交通及服務類機械人，現時公司推有人機交互技術及機械人技術等1,000多項核心專利，大部分為公司自主研發。另外，九號公司亦於2015年收購平衡車公司Segway，在去年公司在德國、意大利、西班牙等地電動滑板車市佔率都達到第一，每年交付量超過150萬架。

今年上半年小米集團 （01810） 己2投資超過300間公司，今次九號公司上市，小米集團創辦人雷軍親身來到現場祝賀上市，表示是又一次印證小米生態模式的成功。

小米今日股價今日逆市升0.5%至21.5元。

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編輯：謝克迪


 

 

 

 

 

 

 

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