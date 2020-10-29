▲ 【美國大選】社交媒體聽證會 共和黨轟Twitter選擇性審查

美國大選下周二（11月3日）舉行，美媒早前爆民主黨總統候選人拜登醜聞，多個社交媒體限制用戶分享該則新聞。Twitter行政總裁多爾西是共和黨的主要攻擊對象，議員狠批其「選擇性審查」（selective censorship）。民主黨人關注社交媒體如何處理虛假資訊，集中攻擊Facebook行政總裁朱克伯格。

參議院周三（28日）舉行聽證會，據《紐約時報》統計，議員一共提出129個質詢，由參院多數黨共和黨主導及壟斷發問。共和黨一共提出81個質詢，其中61條問題是關於審查內容及政治意識形態的制度；針對拜登醜聞一事，則有15條問題。

Twitter就拜登醜聞作供 被揭高層是拜登粉絲【下一頁】

白宮發言人轉發拜登醜聞 Twitter即封帳戶【下一頁】

共和黨花了80分鐘在多爾西身上，參議員克魯茲（Ted Cruz）問到，Twitter一度禁止用戶分享拜登醜聞的決定，指摘Twitter干預選舉及打擊新聞自由。多爾西表示，Twitter無法影響用戶投票，因美國人使用多個社交媒體，不限於Twitter。惟他承認，禁止用戶分享該新聞是「錯誤的」，因此後來已作修正。

共和黨參議員又關注，為何Twitter在總統特朗普的某些帖文加上事實檢查和警告的標籤，表示不理解Twitter的做法，更批評Twitter沒有在伊朗最高領袖哈梅內伊的帖文加上標籤。多爾西重申，公司是根據政策而行事，強調政策旨於降低引發暴力帖文的傳播力。他補充，Twitter已標籤過多國領導人的帖文。

轉發拜登兒子醜聞 特朗普團隊Twitter帳戶被封【下一頁】

民主黨較為關注，社交媒體如何在大選及新冠肺炎中，監管虛假資訊。他們就此提出了28個質詢，另外問了12條關於審查的問題，促請多名行政總裁加強規管平台的內容。

出席聽證會的還有Google行政總裁披猜（Sundar Pichai），他發言的時間較少，只回答了22條問題。民主黨針對司法部上周對Google提出的反壟斷訴訟一事，斥Google的回應等同「侮辱」議員，繼而轉為關注網絡言論免責權。

Google受靶較少反映旗下平台YouTube的審查內容政策「夠辣」，採取較嚴厲的政策打擊虛假資訊。被問到大選日11月3日如何處理假新聞，披猜重覆一貫言論，稱Google將努力加強權威新聞來源的訊息。

拜登醜聞電郵獲證真確 亨特曾詢問拜登生意意見【下一頁】

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：鄧燕君