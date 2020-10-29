【機迷熱話】為PS5做好準備　PlayStation App介面改頭換面

▲ Sony宣布已重新設計PlayStation App介面，盼能強化玩家在PS4和PS5上的遊玩體驗。

萬眾期待的Sony次世代主機PlayStation 5（PS5）將在下月正式出貨。為做好準備，一直被用家批評介面混亂的PlayStation手機應用程式（App），近日也進行全面更新。Sony宣布已重新設計PlayStation App介面，盼能強化玩家在PS4和PS5上的遊玩體驗。

【機迷熱話】疫情影響開發進度 《Cyberpunk 2077》延至12月10日上市

【機迷熱話】《Fall Guys》新哥斯拉造型 下周限時登場

Sony今（29日）在官網宣布，PlayStation App已進行全面更新，更新後的PlayStation App將可看到新的使用者介面設計、整合的訊息功能以及對語音聊天的支援等。用家進入程式後，首先可看到重新設計後的PlayStation App新使用者介面。新的主畫面讓玩家一眼便能看出好友們都在玩些什麼遊戲，還可存取自己近期玩過遊戲的詳細資訊，包括獎盃清單等。

同時Sony更將PS Messages應用程式的功能與PlayStation App整合，玩家可以從單一平台向好友們傳送訊息。而玩家現有在PS Messages的訊息和討論將自動轉移到更新後的PS App。

至於語音聊天與派對群組方面，玩家現可以在PlayStation App中建立派對群組，透過自己的手機跟多達15個好友進行語音聊天。但應注意的是，PlayStation團隊仍在審視各方對於PS4系統軟件更新8.00引進的「派對」變更之意見，但PlayStation強調目前無任何更新消息分享。

▲ 玩家現可以在PlayStation App中建立派對群組，透過自己的手機跟多達15個好友進行語音聊天。（PlayStation 資料圖片）

值得一提的是，是次PlayStation App更新增PS5專屬新功能。取得PS5後，玩家可從遠端啟動遊戲，若在下載遊戲時空間不足，也可管理主機儲存空間，並能快速直接從PlayStation App登入PS5。

iOS 12.2以上用戶和Android 6.0以上的手機用家，現時已可分別在蘋果App Store及Google Play Store下載更新。

【PS5】PS5預購12小時等於PS4開賣12周 需求熾熱料開賣首日難入手

責任編輯：曾曉汶