【提提你】今期「MTR分」10月底完結　11月3日前換禮品　逾期積分會被取消

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【中國人壽2628】上季少賺18%遜預期 野村中金下調國壽目標價
港鐵（00066）今年6月推出新版MTR Mobile及積分獎賞計劃「MTR分」，市民乘搭港鐵、在港鐵車站或商場購物可賺取積分，換領免費車程或現金券。提提你，今期「MTR分」計劃將於2020年10月31日完結，參加者須於2020年11月3日21:00或以前換領禮品。
在11月1日至3日期間，只限登記用戶親臨各指定港鐵商場之推廣活動攤位換領禮品。如未能於2020年11月3日21:00或以前換領禮品，賬戶內的「MTR分」將會於當日23:59被全部取消及刪除，大家要儘快換領或累積足夠分數以換領禮品。同時要留意已換之禮品，亦需根據個別禮品所訂立的領取期限前領取。
即日至11月3日可供換領獎賞：
新一期「MTR分」計劃將於2020年11月4日開始，想參加的市民需下載MTR Mobile App及登記賬戶，並綁定八達通。
1. 下載MTR Mobile（Android／iOS）
2. 登記MTR Mobile賬戶
3. 到指定港鐵站內的數碼服務站，打開MTR Mobile內的QR Code掃描器，掃描數碼服務站上的QR Code，將八達通連結賬戶
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責任編輯：葉卓偉