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【歐洲疫情】法德再全國封城航空需求復甦延後 　國泰跌逾3%

即市財經 15:15 2020/10/29

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【歐洲疫情】法德再全國封城 　國泰跌近3％

歐洲多國新冠疫情急劇反彈，德國和法國先後宣佈，將進行全國「封城」，國泰 （00293） 股價再走軟，現跌3.5%，報5.29元，成交額3140萬元。內航股亦走軟，東航 （00670） 現跌1.6%，報3.14元，盤中低見3.12元，見1個月低；南航 （01055） 現跌1.2%，報4.08元；國航 （00753） 亦跌0.8%，最新報5.06元。

德國和法國分別將於11月2日和10月30日起宣布實施全國性封鎖措施，兩國的餐廳、酒吧和非必要服務皆關閉，但學校和大多數企業則維持開放。另外，西班牙三大區達成大區邊界封鎖協議，居民除不可抗力外不得進行出入大區的行動；希臘再有兩地疫情升為「紅色危險級」而被封鎖。

德國總理默克爾指出，國內加護病房的新冠肺炎病患，過去10天增加了一倍，如果病例增加速率不能放慢，醫療體系很快就會到達上限。法國總統馬克龍指出，新冠病毒傳播速度驚人，甚至超出之前最悲觀的預測。，在巴黎和其他行政區域實施的封鎖無法阻止病毒傳播，因此政府決定進一步擴大防疫措施為全國性封鎖，時限暫定至12月1日。

港府此前表示，去信11個國家，當中包括日本、泰國、德國、法國、瑞士、越南、馬來西亞及新加坡等，商討設立「旅遊氣泡」，以重啟旅遊活動。然而，歐洲疫情反彈，相信有關地區的「旅遊氣泡」短期內都不能成事。

另外，國際航空運輸協會（IATA）發表最新預測，料2021年行業收入較2019年的8,380億美元減少46%，差於早前預測的減少29%。協會原預計航空需求在今年第四季開始復甦，現在因新冠疫情反彈及各地政府實施出入境檢疫限制下延後。

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編輯：吳敏芳

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