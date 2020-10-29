▲ 【美國大選】拜登提前投票 媒體沒問及拜登兒子亨特醜聞

美國大選下周二（11月3日）舉行，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）周三前往特拉華州提前投票。拜登承諾，如果他勝選，首要加強打擊新冠疫情，並改善奧巴馬醫保。另外，拜登亨特的生意拍檔日前指控拜登說謊，拜登提前投票時，媒體未有問及拜登兒子亨特的醜聞，拜登亦沒有為此事作回應。

77歲的拜登與妻子吉爾（Jill Biden）周三特拉華州威爾明頓市（Delaware）提前投票。美國現時已有超過7,400萬名選民已經投票。

拜登指，如果他當選美國總統，他會首要打擊新冠疫情，並為了讓民眾可以負擔醫治新冠肺炎的費用，會與共和黨一起改善「奧巴馬醫保」（Obamacare）。

亨特拍檔斥拜登講大話 對兒子生意知情 【下一頁】

《紐約郵報》（New York Post）報道指，拜登在投票後回答了記者兩道問題，但此兩條問題都與兒子亨特（Hunter Biden）無關，分別是關於費城示威以及醫保。

霍士新聞報道指，特朗普競選團隊傳訊總監佩琳（Erin Perrine）斥責媒體，沒有詢問美國人民所憂慮的問題，並指責媒體拒絕報道亨特的醜聞。

拜登此前宣稱對兒子亨特的海外生意不知情，但亨特的生意拍檔波布林斯基（Tony Bobulinski）周二再次指控拜登說謊。

責任編輯：林嘉莉