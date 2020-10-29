【港股追蹤】呢隻股逆市急升一成　美同業業績遠勝預期

美國太陽能電池板生產商第一太陽能(First Solar)業績好過預期，隔晚爆升13%，連帶本港上市的光伏股亦造好，截至11時15分，福萊特玻璃(06865)飆升10.4%，最高見25.1元。

其餘同業亦造好，信義光能(00968)現飆逾8%；同系信義能源(03868)同樣抽高5.8%；保利協鑫(03800)升近3%。

第一太陽能三季度收入9.28億美元，按年增長70%；每股收益1.45美元，按年大升四倍。市場預期第三季收入為6.77億美元，每股收益63美仙。

今日摩根大通亦發表報告表示，據《PV Infolink》數據，3.2mm及2.0mm太陽能玻璃近期報價按周分別上漲11%及18%，該行認為光伏產業於今年第四季的季節性需求強勁，加上今年第二季度發生新冠疫情令產能擴張延遲，導致太陽能玻璃供應緊張。



該行近期透過行業渠道了解，與主流太陽能玻璃製造商的核對表明，相關產品供應一直緊張，而且庫存處於低水平。

摩根大通料主流光伏玻璃製造商於今年第四季會獲取額外盈利；從長遠而言，該行看好太陽能玻璃在光伏行業的前景，該行對太陽能玻璃需求增長前景持樂觀態度，全球鼓勵減碳排放正推動光伏需求增長。惟該行就較看好信義光能(00968)，續予其「增持」評級，指公司有望成為行業領導者。

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