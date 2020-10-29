【港股追蹤】投資美團獲利 百勝中國第三季純利升近一倍

百勝中國（09987）公布第三季業績，期內股東應佔溢利為4.39億美元，按年增96.86%，主要因經營利潤增長與美團點評（03690）的股權投資收益。經調整淨利潤為2.63億美元，按年增加17%，派息0.12美元。百勝中國股價今早股價曾升至425元，創上市後新高，截至11時30分，該股升約2.2%至424.4元，成交額達1.1億元。

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期內，總收入為23.5億美元，按年升1%。同店銷售額按年跌6%，當中肯德基和必勝客分別下降6%和7%。經營利潤為5.56億美元，按年增86%，餐廳利潤率按年上升0.9個百分點至18.6%。

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第三季內，外賣收入約佔肯德基和必勝客總收入約28%；數字訂單（包括外賣訂單、手機下單及自助點餐機訂單）佔肯德基和必勝客總收入約78%。

集團將在2020年內共設逾900家新店，較以往目標有所增加，因肯德基門店加速擴張，及包含黃記煌新建門店，料支出約為5億美元至5.5億美元。集團將保持謹慎樂觀態度，應對疫情帶來的影響，因流動資金穩健，集團將於第四季恢復季度現金股息。

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