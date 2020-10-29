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【美國大選】非裔被警槍殺觸發示威潮 匪徒乘亂四出搶劫（多圖）

環球社會熱點 11:38 2020/10/29

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【美國大選】非裔被警槍殺觸發示威潮 匪徒乘亂四出搶劫

美國大選11月3日舉行，大選進入最後衝刺階段，搖擺州賓夕法尼亞最大城市費城有黑人被警員殺害。事件觸發民眾連日上街抗議，有人乘亂搶掠，市內多間商店慘遭搜掠。市政府逐於周三宣布宵禁，制止劫掠潮。

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27歲非裔男子華萊士（Walter Wallace Jr.）的死，觸發示威浪潮，混亂之下，有匪徒乘機搶掠，不論大型連鎖店抑或小商戶，同樣遭聯群結隊的劫匪破門而入，或打破櫥窗玻璃，大肆搜掠，劫走財物。經歷兩晚劫掠潮，市政府周三宣布，當晚9時起全市宵禁。

另一邊箱，當地抗議警方執法不公的示威演變成騷亂。示威者架設路障，堵塞馬路，並放火焚燒雜物，據報有人放火燒警車。警民間爆發激烈衝突，有警員受傷，警方曾使用警棍及胡椒噴霧。

民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在特拉華州投票後被問及事件，他稱抗議示威是完全合法合理，但與劫匪劃清界綫，強調沒有藉口可合理化搶劫。他又提到，被槍殺黑人父親亦指，參與破壞財物是對死者及家屬的不尊重。

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白宮發聲明回應事件，當中未有提及被殺的27歲非裔男子，焦點集中在社會騷亂，形容是自由派民主黨人對警察開戰，又稱聯邦政府已準備好協助平亂。聲明指，美國化解紛爭的方式是透過法院及司法系統，絕不容許暴徒，強調與警方站在同一陣綫。

連串事件源於周一一宗槍擊案，警員接報指有人持有武器後到場，發現手中持刀的華萊士（Walter Wallace Jr.）。警方指，他當時未有按指示放下武器，更走向兩名警員，他們於是各開7槍，將華萊士擊斃。死者家人指，華萊士有精神問題，正接受藥物治療。

責任編輯：林建忠

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