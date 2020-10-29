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【歐洲第二波疫情】德法疫情惡化 宣布再封城一個月

環球社會熱點 11:08 2020/10/29

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德國及法國宣布收緊防疫措施，再封城一個月。

歐洲第二波新冠肺炎疫情嚴峻，歐洲多國的確診數字急升。德國及法國宣布收緊防疫措施，再封城一個月。酒吧及餐廳等場所要暫時關閉，學校則仍可開放。另外，法國民眾於封城期間，要出示有效證明才可外出。

【歐洲第二波疫情】接近山窮水盡 近200機場年底或破產 【下一頁】

法國周二（27日）再增超過3.4萬宗新冠肺炎病例，累計超過127.9萬人確診及超過3.5萬人死亡。歐洲疾控中心（ECDC）的數據顯示，法國按人口計為歐盟新冠肺炎感染率最高的國家，在過去14日平均每10萬人有近660宗病例。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周三（28日）宣布封城一個月，由周五（30日）起實施，預計起碼維持至12月1日。民眾工作、求診、照顧親屬或購買必需品才可外出，而且要持有效證明。學校和工作場所會維持開放，酒吧、餐廳和並非出售必需品的商店則要關閉。

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德國周三再增近1.5萬宗確診病例，單日增幅較一周前大增一倍。德國總理默克爾（Angela Merkel）同日宣布，由下周一（2日）起封城一個月，同樣要求餐廳、酒吧及咖啡室關閉。當局也收緊限聚令，規定公共聚會的上限為10人，最多只可來自兩個家庭。

默克爾建議德國民眾盡量留在家中，避免旅行及盡量保持最低限度的社交接觸。學校在封城期間仍會維持開放，但必須採取嚴格衛生措施。默克爾又表示，德國政府將在兩周後重新評估封城措施。

責任編輯：鄭錦玲

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