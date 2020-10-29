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【A股布局】首三季賺逾1萬億　公募基金食糊靠再生能源股

股樓投資 11:07 2020/10/29

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今年來，股市表現與實體經濟背馳，不少基金賺個盤滿缽滿。據報道，今年首三季中國公募基金大賺1.15萬億元（人民幣，下同），靠的也是少數具有增長故事的板塊。

【樓市現象】以為新盤單位愈細愈好賣? 結果令人大跌眼鏡，請看【見下頁

資料顯示，盤據公募基金十大持股的股份，主要還是白酒、科技、消費和醫療等龍頭公司，其中從事光伏行業的隆基股份（滬：601012）為基金增持最多的股份。

確實，隆基交出的業績相當亮麗，上半年多賺104.8%至41.2億元，收入增加42.7%至201.4億元，主要因單晶硅片和組件銷售大增。

其次，公募基金主要增持的股份還包括貴州茅台（滬：600519）及五糧液（深：000858）。另一方面，一些升幅過猛的板塊卻遭到減持，如長春高新（深：000661）、山東藥玻（滬：600529）、恒生電子（滬：600570）及格力電器（深：000651）。

【美股分析】麥樸思警告：標普500指數正形成危險「M型」走勢，請看【見下頁

分析指，由於經濟存在不明朗因素，驅使基金的持股集中度提高，未來仍會增持一些受疫影響較小的績優板塊。

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記者：林衞

長春高新（深：000661） 恒生電子（滬：600570） 貴州茅台（滬：600519） 山東藥玻（滬：600529） 五糧液（深：000858） 格力電器（深：000651） 減持 行業 隆基股份（滬：601012） 中國

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