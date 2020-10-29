  • 26°C
香港時間 : 20201029日 (四) 13:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國人壽2628】上季少賺18%遜預期 野村中金下調國壽目標價

股樓投資 12:15 2020/10/29

分享：

中國人壽(02628)公布最新季績。集團截至今年9月止９個月純利470.78億元（人民幣．下同），按年跌18％。期內，集團營業收入6,915.71億元，按年升10.8％；實現保費收入5,435.53億元，按年升9.4％；實現首年期交保費1,060.49億元，按年升7.1％；續期保費3,686.79億元，按年升10.1％；短期險保費668.62億元，按年升9.3％；新業務價值按年增長2.7％。而單計第三季，國壽純利按年跌17.71%至165.43億元。

【騰訊700】 螞蟻上市刺激微信支付價值 麥格理上調騰訊目標價至815元  詳情請看[下一頁]

【阿里巴巴9988】傳阿里叫停印度投資 擬售當地雜貨電商平台股份  詳情請看[下一頁]

由於業績遜預期，國壽今早偏軟，截至中午跌3.6%,報17.46元。多間大行亦在業績揭盅後，亦相繼下調國壽目標價。

野村指，國壽首３季盈利按年跌幅較該行預期高，而新業務價值按年增長2.7％，反映第三季跌5％，低於該行預期，但較大多數上市同業的雙位數下跌表現佳。該行下調國壽目標價1.8％，由原來的23.95元下調至23.52元，重申「買入」評級。

中金公司則指出，投資收益拖累國壽第三季度盈利略低於中金預期，因此下調其Ｈ股目標價20％至24港元，對應昨日收市價仍有32％的上行空間。中金指，港股市場投資者對國壽明年業務增長的持續性較擔憂，帶來Ｈ股估值折價。中金將國壽今年每股新業務價值預測下調3％、2021年下調4％，因三季度疫情對居民短期保險需求的負面影響，超過中金此前預期。　

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李尚毅

中國人壽（02628） 經濟

上一篇文章

【港股追蹤】投資美團獲利 百勝中國第三季純利升近一倍

下一篇文章

【提提你】今期「MTR分」10月底完結　11月3日前換禮品　逾期積分會被取消
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【螞蟻IPO】螞蟻集團6688招股入場費4040元　認購前不可不知5件事
【螞蟻IPO】螞蟻集團6688招股入場費4040元　認購前不可不知5件事
【螞蟻IPO】螞蟻集團6688每手50股盼人人有份？　專家：料可做到！
【螞蟻IPO】螞蟻集團6688每手50股盼人人有份？　專家：料可做到！
【螞蟻IPO】螞蟻集團招股上市在即 三大業務你要知
【螞蟻IPO】螞蟻集團招股上市在即 三大業務你要知
【新股IPO】螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO
【新股IPO】螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO
【港股追蹤】呢間公司被喻為「醫藥界台積電」　高盛予其目標價238元
【港股追蹤】呢間公司被喻為「醫藥界台積電」　高盛予其目標價238元
【螞蟻IPO】螞蟻6688招股與iBond撞期點算好？　2專家教路認購攻略
【螞蟻IPO】螞蟻6688招股與iBond撞期點算好？　2專家教路認購攻略