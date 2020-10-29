【中國人壽2628】上季少賺18%遜預期 野村中金下調國壽目標價

中國人壽(02628)公布最新季績。集團截至今年9月止９個月純利470.78億元（人民幣．下同），按年跌18％。期內，集團營業收入6,915.71億元，按年升10.8％；實現保費收入5,435.53億元，按年升9.4％；實現首年期交保費1,060.49億元，按年升7.1％；續期保費3,686.79億元，按年升10.1％；短期險保費668.62億元，按年升9.3％；新業務價值按年增長2.7％。而單計第三季，國壽純利按年跌17.71%至165.43億元。

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由於業績遜預期，國壽今早偏軟，截至中午跌3.6%,報17.46元。多間大行亦在業績揭盅後，亦相繼下調國壽目標價。

野村指，國壽首３季盈利按年跌幅較該行預期高，而新業務價值按年增長2.7％，反映第三季跌5％，低於該行預期，但較大多數上市同業的雙位數下跌表現佳。該行下調國壽目標價1.8％，由原來的23.95元下調至23.52元，重申「買入」評級。

中金公司則指出，投資收益拖累國壽第三季度盈利略低於中金預期，因此下調其Ｈ股目標價20％至24港元，對應昨日收市價仍有32％的上行空間。中金指，港股市場投資者對國壽明年業務增長的持續性較擔憂，帶來Ｈ股估值折價。中金將國壽今年每股新業務價值預測下調3％、2021年下調4％，因三季度疫情對居民短期保險需求的負面影響，超過中金此前預期。

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