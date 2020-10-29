心急業主趕出貨　低市價一成放盤都未夠　再減價150萬

新盤銷情暢旺，樓市交投氣氛向好，惟豪宅市場似乎未能受惠，即使是傳統豪宅區的何文田，近期也連錄蝕讓成交。以帝庭園為例，有買家購入一伙3房單位，在禁售期剛過後，便急於沽貨套現，若連使費計，蝕逾百萬元。此外，同區加多利峯也錄蝕讓。

【樓市現象】投資者大蝕183萬也要沽加多利峯三房 原因估你唔到 代理：業主費事煩【下一頁】

九龍塘豪宅新盤五年「未發市」 減價都無人吼【下一頁】

市場消息稱，帝庭園2座低層C室，實用面積932平方呎，3房1套間隔，原業主急於放售，早前低市價一成，叫價2,000萬元放盤，其後再減價150萬元，終以1,850萬元易手，實用呎價約19,850元。據了解，原業主於2017年8月，以1,888萬元購入單位，持貨逾3年，現帳面蝕約38萬元，若連同使費計，料實蝕約146萬元。

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