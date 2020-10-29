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【LVMH購Tiffany】Tiffany 董事會傳批准LVMH 降價3%收購　交易料1月完成

即市財經 10:49 2020/10/29

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【LVMH購Tiffany】Tiffany 董事會傳批准LVMH 降價3%收價　交易料1月完成

外電引述消息人士報道，Tiffany 董事會同意全球最大奢侈品集團LVMH 調低收價作價，LVMH 將以每股131.5美元作價收購 Tiffany，較原先收購價135美元下調2.6%。按新價格計算的股權價值約為158億美元（約1224億港元）。另外， Tiffany 將向股東派發每股0.58美元股息。

消息人士指出， Tiffany董事會周三晚通過修訂交易條款，新協議需要經過Tiffany 股東批。另外，，由於交易近日已在歐洲獲得的反壟斷部門的批准，該交易可能會在1月完成。

奢侈品行業有復甦跡象，LVMH及Hermes 第三季銷售好過預期，主要受息亞洲及美國市場回暖。今年初，LVMH股價下挫近35%，但現在僅較歷史高位低8%。不過，分析指出，隨着歐洲第二輪防疫限制措施推出，行業復甦可能再面臨挑戰。

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