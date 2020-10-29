【科企大戰】蘋果秘密開發自家搜尋引擎　Google Search地位將被取代？

▲ 隨著Google反壟斷訴訟問題持續延燒，有傳蘋果已開發自家搜尋引擎技術，甚至已悄悄藏在iOS 14功能中。

蘋果（Apple）多年來一直把Google搜尋（Google Search）作為蘋果產品設備的預設搜尋引擎。但隨著Google反壟斷訴訟問題持續延燒，有傳蘋果已開發自家搜尋引擎技術，甚至已悄悄藏在iOS 14功能中。

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紐約時報報道提到，本月20日美國司法部正式對Google提出反壟斷訴訟，揭發Google向蘋果每年支付80億美元（約620億港元）至120億美元（約930億港元），確保Google搜尋當預設搜尋引擎，指蘋果與Google攜手在搜尋引擎市場實現壟斷的行為，讓蘋果和Google面臨被美國司法部要求停止該協議的處境。

為尋找解決方案，近日傳出蘋果決定親自出馬，將內部搜尋功能成為替代選項。而蘋果搜尋器的蹤跡，也已靜悄悄出現在自家產品服務裡。如在安裝最新iOS 14的iPhone中，用戶在搜尋框中輸入查詢關鍵字時，會顯示蘋果Siri協助的搜尋結果，而不是Google的。

▲ 蘋果搜尋器的蹤跡，也已靜悄悄出現在自家產品服務裡。如在安裝最新iOS 14的iPhone中，用戶在搜尋框中輸入查詢關鍵字時，會顯示蘋果Siri協助的搜尋結果，而不是Google的。（網上圖片）

除此之外，蘋果早前更挖角Google搜尋服務總監John Giannandrea，以打造AI及提升Siri體驗為名加入蘋果，外界相信是為蘋果自家搜尋功能做好準備。

不過，Google搜尋作為全球最大的搜尋引擎，蘋果又是否有能力與Google競爭，甚至搶奪搜尋引擎市場冠軍寶座？

前Google工程總監Bill Coughran則認為，就算蘋果有大量資源和可靠的團隊，要從零開始建立一個搜尋引擎仍然非常困難，更不用說與Google競爭。前Google廣告主管Sridhar Ramaswamy也表示，搜尋引擎後台必須要有200億至500億頁索引（Index），用戶查詢時，系統將對大量數據進行篩選，然後以毫秒為單位對結果進行排序。蘋果若需要打造相關索引，相信還需要一段時間才能完善。

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責任編輯：曾曉汶