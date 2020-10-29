【騰訊股價】騰訊殺手級手遊《英雄聯盟：激鬥峽谷》日韓東南亞公測　年底登台灣、香港內地未有期

▲ 騰訊旗下手遊League of Legends: Wild Rift早前登上蘋果iPhone 12 發布會，最新已在日韓等地開放下載

騰訊 （00700） 王牌遊戲、旗下Riot Games開發的《英雄聯盟（League of Legends，LOL）》正式登上手機平台。《英雄聯盟：激鬥峽谷（League of Legends： Wild Rift）》早前登場iPhone12發布會，最新已在日本、韓國、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡以及泰國Android Play Store、蘋果App Store 發布，12月初再開放台灣和歐洲等地，但內地和香港地區暫未定何時推出。LoL 開發商稱，其他地區預計在2020年末或是2021年推出。

《英雄聯盟：激鬥峽谷（League of Legends： Wild Rift）》被視為騰訊殺手級新產品，雖然玩法與《王者榮耀》相類似，但LOL具全球品牌，有券商估計，LOL連同《地下城與勇士》手遊版，可以成為騰訊未來10年的收入增長來源。

騰訊手遊《英雄聯盟：激鬥峽谷》登iPhone發布會​​​​​，詳情見【下一頁】

法巴看好騰訊年內兩款新手遊紅足十年，詳情見【下一頁】

騰訊周三破頂見600元後，周四股價隨美股轉弱，最新跌1.3%，暫報593.5元，成交達38億元。

《英雄聯盟：激鬥峽谷》最新已在以下地區雙平台全面開放：

印尼

日本

馬來西亞

菲律賓

新加坡

南韓

泰國

汶萊

柬埔寨

老撾

緬甸

東帝汶

預計於12月初開放以下地區遊玩（暫定）：

歐洲

中東

北非

大洋洲

俄羅斯

台灣

土耳其

越南

更多【新經濟股】文章

相關文章：

【騰訊股價】騰訊升越600關、券商鬥牛潮再現 麥格理看815

【騰訊股價】螞蟻IPO反映騰訊被低估？ 騰訊突破600元大關、金融業務料值近2萬億

強積金回報表現不理想？專家助你整合MPF戶口及管理資產 https：//bit.ly/37qqzbT

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https：//bit.ly/2GhIwht

記者：麥德銘