  • 26°C
香港時間 : 20201029日 (四) 14:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊股價】騰訊倒升創新高　《英雄聯盟：激鬥峽谷》日韓公測　年底登台灣、香港內地未有期

即市財經 14:39 2020/10/29

分享：

騰訊旗下手遊League of Legends: Wild Rift早前登上蘋果iPhone 12 發布會，最新已在日韓等地開放下載

騰訊 （00700） 王牌遊戲、旗下Riot Games開發的《英雄聯盟（League of Legends，LOL）》正式登上手機平台。《英雄聯盟：激鬥峽谷（League of Legends： Wild Rift）》早前登場iPhone12發布會，最新已在日本、韓國、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡以及泰國Android Play Store、蘋果App Store 發布，12月初再開放台灣和歐洲等地，但內地和香港地區暫未定何時推出。LoL 開發商稱，其他地區預計在2020年末或是2021年推出。

《英雄聯盟：激鬥峽谷（League of Legends： Wild Rift）》被視為騰訊殺手級新產品，雖然玩法與《王者榮耀》相類似，但LOL具全球品牌，有券商估計，LOL連同《地下城與勇士》手遊版，可以成為騰訊未來10年的收入增長來源。

騰訊手遊《英雄聯盟：激鬥峽谷》登iPhone發布會​​​​​，詳情見【下一頁】

法巴看好騰訊年內兩款新手遊紅足十年，詳情見【下一頁】

騰訊周三破頂見600元後，周四早段股價隨美股轉弱，午後股價倒升，高見614元即市新高，暫報610.5元，升1.5%，成交已逾100億元。

《英雄聯盟：激鬥峽谷》最新已在以下地區雙平台全面開放：

  • 印尼
  • 日本
  • 馬來西亞
  • 菲律賓
  • 新加坡
  • 南韓
  • 泰國
  • 汶萊
  • 柬埔寨
  • 老撾
  • 緬甸
  • 東帝汶

預計於12月初開放以下地區遊玩（暫定）：

  • 歐洲
  • 中東
  • 北非
  • 大洋洲
  • 俄羅斯
  • 台灣
  • 土耳其
  • 越南

更多【新經濟股】文章

相關文章：

【騰訊股價】騰訊升越600關、券商鬥牛潮再現　麥格理看815

【騰訊股價】螞蟻IPO反映騰訊被低估？　騰訊突破600元大關、金融業務料值近2萬億

強積金回報表現不理想？專家助你整合MPF戶口及管理資產 https：//bit.ly/37qqzbT

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https：//bit.ly/2GhIwht

記者：麥德銘

香港股票 騰訊控股（00700） 騰訊 App Store 遊戲 iPhone 12

上一篇文章

【異動股】比亞迪業績前破頂　比亞迪電子軟逾2%

下一篇文章

【高銀財困】法院頒令高銀金融中心由高銀債權人出售　高銀未有回應　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】滙豐倫敦失守32關　阿里巴巴ADR跌穿300元　歐美股市慘淡恒指夜期大低水305點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐倫敦失守32關　阿里巴巴ADR跌穿300元　歐美股市慘淡恒指夜期大低水305點（不斷更新）
【螞蟻IPO上市】螞蟻集團IPO或逾百萬人認購、人人有份機會高？　投資界料6688認購人數勁過工行、農夫山泉
【螞蟻IPO上市】螞蟻集團IPO或逾百萬人認購、人人有份機會高？　投資界料6688認購人數勁過工行、農夫山泉
【螞蟻IPO上市】螞蟻集團6688認購攻略　投資界：料抽50手中一手
【螞蟻IPO上市】螞蟻集團6688認購攻略　投資界：料抽50手中一手
【螞蟻IPO孖展】全城瘋搶螞蟻集團IPO　今截孖展已錄3931億超購116倍　中銀滙豐各借出約千億（不斷更新）
【螞蟻IPO孖展】全城瘋搶螞蟻集團IPO　今截孖展已錄3931億超購116倍　中銀滙豐各借出約千億（不斷更新）
【百佳抽獎】百佳3200萬「誠心賞你」抽獎今公布抽獎結果　首批得獎者逾10萬個
【百佳抽獎】百佳3200萬「誠心賞你」抽獎今公布抽獎結果　首批得獎者逾10萬個
【太古賣產】太古地產：持續投資及拓展香港市場　擬百億售太古城中心1座（第三版）
【太古賣產】太古地產：持續投資及拓展香港市場　擬百億售太古城中心1座（第三版）