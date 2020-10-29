▲ 【美股焦點】Pinterest上季盈利遠超預期 盤後升3成

圖片分享平台Pinterest上季業績理想，盤後股價升超過3成。Pinterest上季收入按年增58%至44.3億美元，好過市場預期的38.35億美元；經調整每股盈利13美仙，遠超市場預期的3美仙。

期內，全球每月活躍用戶按年增37%至4.42億個，市場預期為4.36億個。每用戶平均收入（ARPU）按年增15%至1.03美元，市場預期為0.9美元。

Pinterest強勁的用戶增長主要受惠國際用戶增加。 該公司的國際每月活躍用戶為3.43億，同比增長46%。Pinterest又指，蘋果發布iOS 14 亦是用戶增長動力之一，約400萬用戶使用Pinterest獲得自訂背景濾鏡的靈感。

另外，Twitter在盤後亦升逾5%、 Facebook及Snap 盤後各升逾2%。

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編輯：吳敏芳