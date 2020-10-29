【29/10攪珠結果】六合彩今晚頭獎2千萬 重開後最高　盤點歷年5大最旺投注站 (附攪珠結果)

今晚六合彩攪珠結果為 6、11、33、38、40、43，特別號碼為2。下次攪珠日期為11月6日（周五）晚上9:15。

馬會六合彩將於今晚（29日）攪珠，由於已連續兩期無人中頭獎，累積多寶獎金約1,400萬元，若今晚一注獨得頭獎，料派彩達2,000萬元，獎金為疫情重開六合彩以來最高。入飛抽了iBond及螞蟻集團（新上市編號：06688）的投資者，不妨買一注六合彩考運氣。

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馬會自9月24日恢復六合彩後，維持每星期攪珠一次，已分別於9月29日、10月8日、10月15日及10月22日進行攪珠，而場外投注站於10月16日開始提供六合彩購票服務。

馬會指，場外投注處將繼續嚴格實施現有各種入場限制及防疫措施，包括所有人士入場前須接受體溫檢查，並須在場內佩戴口罩。場內亦有特別措施以確保適當的社交距離，所有人士須於使用服務後離開場外投注處。

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記者：李兆明