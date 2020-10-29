美國大選後的政策軌跡

歐美疫情有惡化趨勢，歐洲主要國家，如法國和德國均再度實施不同程度的封城措施來控制疫情，再加上美國大選臨近和美國的新一輪疫情紓困方案預計未能在大選前達成共識，市場避險情緒升温令本星期的美股表現現今年6月以來單日最大跌幅。這正如我們在數星期前已一直提及的情況——大選臨近，市場的波動將會加劇。當然，我們分析和部署不應只在當刻，大選過後會如何？一起來看看。

民意調查和市場預測普遍顯示，民主黨的「藍色浪潮」取得壓倒性勝利的機會很大，但是我們仍時常警惕不要輕易作出結論，如特朗普和希拉里當年一戰那樣。我們模擬了民主黨最得國會的情況，民主黨國會將成為推動美國政策的關鍵，特別是在財政和稅收方面（詳情可參閲我們10月21日發表的報告）。在這個情況下，出現了更高的財政支出與更高的稅收的悖論，但「羊毛出在羊身上」，而更高的財政支出需由更高的稅收來資助，拜登的競選建議是將稅收從21%提高到28%。

我們認為，在增加財政支出和税收此消彼長的情況下，最終的結果將會對美國公司的盈利影響不大。無論是誰當選總統，美股的走勢皆由新冠肺炎大流行後的經濟復甦步伐以及聯儲局的寬鬆貨幣政策帶動。雖然現時市場波動，但後市我們仍對債券和股票的風險資產維持正面看法。