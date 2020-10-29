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ASM太平洋第三季多賺半成　新增訂單回升

即市財經 09:04 2020/10/29

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ASM太平洋第三季多賺半成　新增訂單回升(資料圖片)

半導體股ASM太平洋 （00522） 公布，第三季度盈利2.34億元，按年升5.2%，但按季大減36%；上季收入為42.7億元（5.51億美元），按年升2.6%，但按季減少1.2%，接近預測的上限。期內，新增訂單總額 45.2億元，按年升12.4%，按季升23.5%；惟毛利率按年跌182點子至32.9%。

首9個月計，盈利為 6.25 億元，按年增加 56% ，收入達119.7億元（約15.4億美元），按年增加4.7%。期內，新增訂單總額為 133.9 億元（17.2 億美元），按年增加 8.4%。毛利率為 33.9%，按年減少 87 點子。截至9月底止，未完成訂單總額為 65.5 億元（8.45 億美元）。

ASM太平洋指，集團受惠在家工作安排所帶動對個人電腦和連接設備的需求。 另外，5G基建配置和設備升級推動了矽器件含量的增長，而其對產能和技術的強大需求使集團的半導體解決方案分部及SMT解決方案分部中的系統封裝業務受惠。上季物料分部收入、毛利及分部盈利均創歷史新高。

展望第四季，集團預計收入將介乎於 5.3 億美元至 5.9 億 美元之間。

相關文章：ASM太平洋傳考慮私有化 午後曾抽升15%

【業績公布】ASM太平洋上季新增訂單減2成 股價跌逾6%（第二版）

ASM太平洋首季少賺近8成　料次季訂單按季跌雙位數（第二版）

 

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編輯：吳敏芳

香港股票 ASM太平洋（00522） 5G

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