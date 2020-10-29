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【港股市況】恒指黑期跌220點　道指期貨升216點（不斷更新）

即市財經 09:14 2020/10/29

分享：

美股下挫，歐美新冠肺炎疫情告急，德國、法國宣布再實施封城措施，投資者恐慌情緒升溫，道指瀉943點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數結期日今早料低開約451點，恒指料開報24256點。不過，道指期貨今早回升逾200點，或有助限制跌幅。

即市走勢︰

【09︰13】即月期指開報24400點，跌200點或0.8%，低水309點。

【09︰05】人行開展1400億元人民幣逆回購操作，因有500億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放900億元人民幣。

【09︰05】半導體股ASM太平洋  （00522）  公布，第三季度盈利2.34億元，按年升5.2%。

ASM太平洋第三季多賺半成　新增訂單回升

【08︰51】恒指黑期跌220點，報22453點；道指期貨升216點，報26625點。

【08︰45】合景悠活  （03913） 每股定價7.89元，香港公開發售部分共錄得近7.9萬人認購，超額認購43.46倍，1手中籤率60%。

【新股IPO】合景悠活3913超購43倍　1手中籤率60%（附分配結果）

【08︰30】世茂集團 （00813） 旗下世茂服務  （00873） 每股16.6元定價，香港公開發售部分共錄得4.6萬人認購，超額認購12.86倍，1手中籤率50%。

【新股IPO】世茂服務873超額認購近13倍　1手中籤率50%（附分配結果）

【08︰10】百勝中國  （09987）  公布第三季度業績，百勝中國季度淨利潤為4.39億美元，較去年同期的2.23億美元增加96%，主要是由於經營利潤增長及美團點評  （03690）  的股權投資收益。

百勝中國第3季淨利潤按年升96%　要多謝美團點評？

【07︰30】金管局於今晨美股收市後再向市場注資31.78億港元，銀行體系結餘將增至4574.63億元。

【螞蟻上市】金管局今晨再注資31.78億港元　一文看清金管局年內接美元紀錄

【07︰30】美股下挫，歐美新冠肺炎疫情告急，德國、法國宣布再實施封城措施，投資者恐慌情緒升溫，道指收報26,519點，瀉943點或3.43%；標指收報3271點，跌119點或3.53%；納指收報11004點，跌426點。

港股ADR收報24256點，跌451點或1.9%。滙豐 （00005） ADR折合報31.79元，跌0.86元或2.6%。騰訊 （00700） ADR折合報588.63元，跌12.37元或2.1%。恒指夜期跌196點，收報24404點，低水305點。

道指瀉943點港股ADR跌451點　原油價格跌逾5%

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 世茂服務（00873） 合景悠活（03913） 騰訊控股（00700） ADR 世茂集團（00813） 滙豐控股（00005） 恒生指數 港股ADR

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