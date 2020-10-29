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專題:美國大選

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【恒指夜期】美團升逾6%創新高迫300元大關　恒指夜期再跌53點（不斷更新）

即市財經 19:46 2020/10/29

分享：

德國、法國宣布再實施封城措施，恐慌情緒升溫，可是恒指在道指昨晚急瀉逾900點的前提下，表現卻相對強韌，全日計僅跌百餘點，收報24587點，側面顯示本港投資氣氛較外圍佳。強勢股持續受捧，美團 （03690） 大漲6.1%，迫近300元大關、騰訊 （00700） 持續破頂，繼續企在600元大關以上。今晚留意外圍表現，若美國GDP表現好轉並帶動股市反彈，港股短期亦有望出現支撐。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股份︰多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【螞蟻IPO孖展】全城瘋搶螞蟻集團IPO　今截孖展已錄3800億超購114倍　中銀滙豐各借出約千億（不斷更新）

【螞蟻上市】螞蟻集團對比PayPal不算貴？投資界：料可升逾4成

【螞蟻IPO】螞蟻上市開啟「造富盛宴」　帶挈杭州樓價直綫飆升

即市走勢︰

【19︰44】恒指夜期報24438點，跌53點，低水149點。

【19︰05】證監會：吊銷張詠儀牌照一年

【18︰32】恒指夜期報24478點，跌13點，低水109點。

【18︰00】中海油田服務首三季多賺1.7%　資產減值損失8.69億元人幣

【17︰38】恒指夜期早段無大方向，報24508點，升17點，低水79點。

【17︰20】澳博續虧損　第三季蝕10.3億元

【16︰55】中石油第三季扭虧淨賺400億元　單位油氣操作成本減一成

【16︰45】 比亞迪電子首三季純利按年升3.2倍　受惠客戶市佔率提高

【16︰30】11月期指收報24491點，跌72點，低水96點。

【16︰10】恒生指數收報24586點，跌122點。美團 （03690） 升逾6%創新高，挑戰300元大關。騰訊 （00700） 高見614元新高後回順，全日升近0.7%。

【16︰00】恒生指數U盤前跌102點，報24606點。

【15︰49】縱橫遊 （08069） 再跌逾3%，破底低見0.275元，成交486萬元。

【15︰46】創輝珠寶 （08537） 尾市乾升85%，高見0.119元，僅5宗成交，涉5.8萬元。

【15︰28】大市跌約100點，恒生指數跌106點，報24602點，收復50天綫（24552點），於10天綫 （24620） 點水平爭持。

【15︰05】騰訊 （00700） 升幅略為收窄至1%，報607元，午後曾高見614元；美團 （03690） 升6.3%，報297.8元，午後曾高見298.8元。

【15︰00】內地股市向好，上證升0.2%；深證升近1%；創業板指升1.1%。

【14︰55】恒指再跌近150點，報24559點。

【14︰25】科指升0.9%或66點，報7723點。

【14︰22】港交所 （00388） 午後倒升近2%，高見384.8元。

【14︰20】大市跌幅進一步收窄至70點，24639點。騰訊 （00700） 升1.7%，破頂高見611元；美團 （03690） 升6.6%，破頂高見298.8元；比亞迪 （01211） 升9.3%，破頂高見164元。

【13︰18】大市跌幅收窄至約175點，報24532點。

【13︰17】騰訊 （00700） 倒升0.6%，高見605元創新高。

【13︰15】美團 （03690） 升幅擴大至逾3%，高見290元創上市新高。

【13︰10】美團 （03690） 突抽升1.5%，高見284.4元創新高。

【13︰05】港交所 （00388） 午後倒升0.1%，報378元。另外，美團 （03690） 升0.5%；小米 （01810） 亦升近0.5%。

【13︰01】渣打 （02888） 績後造好，股價逆市升1.8%，報38.9元。

【13︰00】港股午後初段跌約210點，報24498點。

【12︰34】恒指黑期跌約252點，報24421點。

【12︰25】渣打  （02888）  第三季除稅前溢利7.45億元美元，按年跌40%，好過預期。

【渣打業績】渣打上季除稅前溢利跌40%勝預期　淨息差收窄至1.23%

【12︰00】恒生指數中午收報24478點，跌229點。比亞迪 （01211） 績前造好，股價逆市升半成破頂。阿里巴巴 （09988） 回吐1.6%；騰訊 （00700） 跌0.5%。

【11︰38】恒指中午收市前跌約245點，報24463點。

【11︰30】內地股市半日先跌後向上，上證升近0.1%；深證升0.8%；創業板指升近0.7%。

【11︰22】比亞迪 （01211） 升幅擴至3%，破頂高見153.6元。

【11︰13】德合集團 （00368） 升逾26%，破頂高見1.11元。

【11︰10】大市跌幅收窄至約235點，報24472點。

【11︰05】港交所 （00388） 跌幅收窄至不足0.5%，報376元，今早曾低見370.4元。

【11︰01】半新股滄港鐵路 （02169） 升2成破頂，高見1.66元創上市新高。

【10︰53】國壽 （02628） 跌幅進一步擴大至4%，低見17.24元。中金下調國壽H股目標價20%至24元。

【內險股】內險股跌勢未止　國壽一度跌近5%

【10︰51】騰訊 （00700） 跌1.3%，報593元，早段曾低見587.5元。騰訊《英雄聯盟（League of Legends，LOL）》正式登上手機平台，最新已在日本、韓國、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡以及泰國Android Play Store、蘋果App Store 發布。

【騰訊股價】騰訊殺手級手遊《英雄聯盟：激鬥峽谷》日韓東南亞公測　年底登台灣、香港內地未有期

【10︰44】思摩爾 （06969） 升逾3%，高見41.65元，成交6.4億元。

【10︰36】光伏股逆市向上，福萊特玻璃 （06865） 升逾8%，高見24.95元；信義光能 （00968） 升逾6%，高見13.7元。

【10︰30】蘋果（美︰AAPL）股價跌逾4%，手機孖寶舜宇 （02382） 跌2.3%；瑞聲 （02018） 跌1.8%。

【10︰21】恒指跌約300點，報24405點，跌302點。

【10︰14】周黑鴨 （01458） 跌逾7%，低見7.69元。周黑鴨公布，發行本金額15.5億元可換股債券予6名獨立第三方的投資者，每股換股價10.4元，較昨日收市價溢價約22.5%。

【10︰11】比亞迪 （01211） 升幅擴至1.3%，破頂高見151.3元，成交4.3億元。吉利 （00175） 跌2%；華晨 （01114） 、長汽 （02333） 跌0.6%；恒大汽車 （00708） 跌2.4%。

【10︰03】比亞迪 （01211） 逆市升0.5%，再破頂高見150.2元。比亞迪將於今日公布業績。

【10︰01】國壽 （02628） 跌幅擴大至3.3%，低見17.48元。

【09︰50】大市跌幅收窄至約270點，報24438點。

【09︰49】ATMX中，美團 （03690） 率先倒升，美團升0.1%，報280.4元。小米 （01810） 升0.2%，報21.45元。

【09︰47】呷哺呷哺 （00520） 跌半成，市前錄一手6000萬股成交，每股作價12.62元。

【09︰45】金價跌穿1900美元，招金 （01818） 、山東黃金 （01787） 、中國黃金 （02099） 跌逾2%；SDPR金ETF （02840） 跌1.3%。

【09︰42】港股早段跌近365點，報24344點

【09︰37】金風科技 （02208） 升逾6%，高見10.34元。金風科技第三季純利約7.9億元人民幣，按年增長95.5%。

【09︰36】百威亞太 （01876） 逆市靠穩微升，百威亞太上季業績見改善，截至9月底止季度純利3.16億美元，按年升25.9%，按季升39%。

百威亞太第三季多賺兩成半　上季EBITDA回復至去年同期水平

【09︰34】中興通訊  （00763） 績後跌逾4%，低見18.1元。按中國會計準則，中興第三季歸屬股東淨利潤按年跌68%至8.54億元。

【中興業績】中興第三季少賺近7成至8.5億人幣

【09︰31】國壽  （02628） 跌1.6%，國壽首三季純利470.78億元人民幣，按年減少18.4%。

【藍籌業績】國壽首3季純利按年倒退18.4%　斥資90億人幣投資不動產（第二版）

【09︰29】新股金輝控股 （09993） 首日掛牌，股價開報4.18元，較招股價低2.8%。

【09︰28】中石化 （00386） 績後低開0.7%，開報3.02元。中石化第三季度淨利潤463.89億元人民幣，按年升2.86倍。

【藍籌業績】中石化首3季淨利潤464億元人幣 按年升2.86倍

【09︰26】內地股市低開，上證跌1%，深證跌近1.3%，創業板跌1.3%。

【09︰20】恒生指數開報24290點，低開418點，失守100天綫（24751點）、50天綫（24546點）、10天綫（24590點）。滙豐 （00005） 跌近3%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 分別跌2%。

【09︰16】人民幣中間價報6.7260，下調65點子。

【09︰13】即月期指開報24400點，跌200點或0.8%，低水309點。

【09︰05】人行開展1400億元人民幣逆回購操作，因有500億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放900億元人民幣。

【09︰05】半導體股ASM太平洋  （00522）  公布，第三季度盈利2.34億元，按年升5.2%。

ASM太平洋第三季多賺半成　新增訂單回升

【08︰51】恒指黑期跌220點，報22453點；道指期貨升216點，報26625點。

【08︰45】合景悠活  （03913） 每股定價7.89元，香港公開發售部分共錄得近7.9萬人認購，超額認購43.46倍，1手中籤率60%。

【新股IPO】合景悠活3913超購43倍　1手中籤率60%（附分配結果）

【08︰30】世茂集團 （00813） 旗下世茂服務  （00873） 每股16.6元定價，香港公開發售部分共錄得4.6萬人認購，超額認購12.86倍，1手中籤率50%。

【新股IPO】世茂服務873超額認購近13倍　1手中籤率50%（附分配結果）

【08︰10】百勝中國  （09987）  公布第三季度業績，百勝中國季度淨利潤為4.39億美元，較去年同期的2.23億美元增加96%，主要是由於經營利潤增長及美團點評  （03690）  的股權投資收益。

百勝中國第3季淨利潤按年升96%　要多謝美團點評？

【07︰30】金管局於今晨美股收市後再向市場注資31.78億港元，銀行體系結餘將增至4574.63億元。

【螞蟻上市】金管局今晨再注資31.78億港元　一文看清金管局年內接美元紀錄

【07︰30】美股下挫，歐美新冠肺炎疫情告急，德國、法國宣布再實施封城措施，投資者恐慌情緒升溫，道指收報26,519點，瀉943點或3.43%；標指收報3271點，跌119點或3.53%；納指收報11004點，跌426點。

港股ADR收報24256點，跌451點或1.9%。滙豐 （00005） ADR折合報31.79元，跌0.86元或2.6%。騰訊 （00700） ADR折合報588.63元，跌12.37元或2.1%。恒指夜期跌196點，收報24404點，低水305點。

道指瀉943點港股ADR跌451點　原油價格跌逾5%

【BCT MPF專家一站式退休策劃 助你輕鬆儲蓄計劃未來】詳情

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 世茂服務（00873） 合景悠活（03913） 騰訊控股（00700） ADR 世茂集團（00813） 滙豐控股（00005） 恒生指數 港股ADR

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