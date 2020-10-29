百勝中國第3季淨利潤按年升96%股價升逾1%　要多謝美團點評？

▲ 百勝中國第3季淨利潤按年升96%

百勝中國 （09987） 公布第三季度業績，百勝中國季度淨利潤為4.39億美元，較去年同期的2.23億美元增加96%，主要是由於經營利潤增長及美團點評 （03690） 的股權投資收益，經調整淨利潤為2.63億美元，按年增加17%，派息0.12美元。百勝中國股價逆市向上，升逾1%，高見422元，成交1131萬元。

至於百勝中國美股（美︰YUMC）盤後跌0.4%，報52美元。

期內，總收入23.5億美元，按年升1%。同店銷售額較去年同期下降6%，其中肯德基和必勝客分別下降6%和7%。經營利潤為5.56億美元，較去年同期的3億美元增加86%，餐廳利潤率為18.6%，較去年同期的17.7%有所上升。

2020年第三季度，外賣收入約佔肯德基和必勝客公司餐廳收入的約28%。數字訂單（包括外賣訂單、手機下單及自助點餐機訂單）佔肯德基和必勝客公司餐廳收入的約78%。

百勝中國全年預期共開設超過900家新店，較之前介乎800家至850家的目標有所增加，主要因為肯德基門店擴張加速以及包含黃記煌新建門店，預期資本支出將在5億美元至5.5億美元之間。

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責任編輯︰梁浩碩