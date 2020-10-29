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道指瀉943點港股ADR跌451點　原油價格跌逾5%

即市財經 07:35 2020/10/29

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道指瀉943點港股ADR跌451點　原油價格跌逾5%

道指瀉943點
美股下挫，歐美新冠肺炎疫情告急，德國、法國宣布再實施封城措施，投資者恐慌情緒升溫，道指收報26,519點，跌943點或3.43%；標指收報3271點，跌119點或3.53%；納指收報11004點，跌426點。

港股ADR跌451點
港股ADR收報24256點，跌451點或1.9%。滙豐 （00005） ADR折合報31.79元，跌0.86元或2.6%。騰訊 （00700） ADR折合報588.63元，跌12.37元或2.1%。恒指夜期跌196點，收報24404點，低水305點。

原油價格跌逾5%
油價跌逾5%。市場憂慮新冠肺炎疫情打擊原油需求，加上美國上周原油庫存增加430萬桶，增幅遠超預期，紐約期油收報37.39美元，跌2.18美元或5.5%。布蘭特期油收報39.12美元，跌2.08美元或5.1%。

美滙指數升0.5%
避險情緒升溫帶動美元上升，美滙指數報93.43，升0.5%。歐元兌美元報1.1745；美元兌日圓報104.32。

美國10年期債息報0.77厘。

紐約期金跌1.7%
美元上升，拖累金價下跌，紐約期金收報1879.2美元，跌32.7美元或1.7%。現貨金於1877美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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