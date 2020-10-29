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【美股收市】疫情告急德法封城 道指瀉943點  納指挫3.7%

即市財經 04:12 2020/10/29

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歐美疫情告急，美國累計確診人數突破900萬人之際，德國和法國先後宣布再實施封城措施，令投資者恐慌情緒升溫，觸發環球股市再遭拋售。道指急瀉逾900點，為6月以來最大單日跌幅；納指蒸發3.7%，低見10999點。歐洲股市也跌至5個月低位，德國與意大利瀉逾4%。

歐美多國疫情愈見嚴峻，美國周二單日新增確診近7.4萬宗，動搖投資者對經濟復甦的信心；德國最新宣布實施新一輪全國範圍的局部封鎖措施，
法國總統馬克龍宣布，再度實施全國封城措施，周五生效。
美國新紓困方案難望在11月3日總統大選前出爐，加重大市調整壓力。美股3大指數均以近全日最低位收市，VIX恐慌指數40以上水平，6月中以來最高。

道指連挫3日後仍未止跌，並創7月31日以來收市新低，連續4日下跌；道指收報26,519點，跌943點或3.43%；標指收報3271點，跌119點或3.53%；納指收報11004點，跌426點。歐洲股市大幅下滑，Stoxx 600收市挫2.95%，報342點，為9月底以來最大單日跌幅。
大型科技股全線下挫，Facebook瀉5.5%，蘋果、Salesforce、微軟均挫逾4%。

美國財政紓困方案很可能等到大選之後才推出，美元轉強，金價急挫。紐約12月期金收報1879.2美元，跌32.7美元或1.7%，創自9月底以來收市新低。美匯指數報93.42，升0.52%。

歐美疫情惡化，拖累石油市場需求，紐約期油一度下滑超過6%，跌至37美元邊緣。

 

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責任編輯：柯志宏

疫情 美股 歐洲股 紐約期油 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 金價 總統大選

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