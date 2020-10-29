  • 23°C
香港時間 : 20201029日 (四) 01:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股戰報】選前風險胃納驟減　道指一度跌逾800點

股樓投資 01:12 2020/10/29

分享：

距離美國總統大選日不足一周，新冠疫情確診人數激增令投資者風險胃納驟減，道瓊工業平均指數一度跌超過800點，現時指數跌787點或2.87%，報26,675點；納斯達克指數跌334點或2.92%，報11,097點；標普500指數跌95.73點或2.82%，報3,295點。

此前「新興市場之父」麥樸思(Mark Mobius)於周二（27日）警告，標普500指數正在形成「雙頂」走勢，反映股市有下跌可能。在眾行業中，以科技股跌勢最急，FAANG中只有Netflix升0.87%，其餘全線報跌，Facebook、Amazon、Alphabet、Apple分別跌3.8%、2.51%、4.19%及3.49%。

【美股分析】諾貝爾獎得主席勒《紐約時報》投稿　兩大訊號反映美股風險極高

Facebook、Twitter及Alphabet的行政總裁於周三（28日）出席參議院聽證會，討論有關社交媒體應否對用戶於其平台上言論負責的問題，Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）認為有關法例有存在需要，但現時需要改革，Twitter行政總裁杜斯（Jack Dorsey）則指修改法例將影響網絡交流。

撰文 : 林展鋒

疫情 新興市場 美股 ETF 朱克伯格 雙頂 媒體 道瓊斯工業平均指數 標準普爾500指數 指數

下一篇文章

【惠康現金券】惠康下月中派200萬張現金券和餐券 預計25萬人受惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【筍盤推介】低門檻上車盤 行2分鐘直達輕鐵站 2房首期只係30幾萬
【筍盤推介】低門檻上車盤 行2分鐘直達輕鐵站 2房首期只係30幾萬
【新股IPO】螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO
【新股IPO】螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO
【新股IPO】螞蟻集團邊日掛牌？今日有傳會提前到.....
【新股IPO】螞蟻集團邊日掛牌？今日有傳會提前到.....
【網民熱話】35歲網民要結婚諗緊買太古城定新樓好 網友大比數投呢個屋苑一票
【網民熱話】35歲網民要結婚諗緊買太古城定新樓好 網友大比數投呢個屋苑一票
【螞蟻IPO】螞蟻集團（前稱螞蟻金服）上市 下周二招股 11月6日掛牌
【螞蟻IPO】螞蟻集團（前稱螞蟻金服）上市 下周二招股 11月6日掛牌
【螞蟻IPO】螞蟻集團招股上市在即 三大業務你要知
【螞蟻IPO】螞蟻集團招股上市在即 三大業務你要知