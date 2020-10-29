【美股戰報】選前風險胃納驟減　道指一度跌逾800點

距離美國總統大選日不足一周，新冠疫情確診人數激增令投資者風險胃納驟減，道瓊工業平均指數一度跌超過800點，現時指數跌787點或2.87%，報26,675點；納斯達克指數跌334點或2.92%，報11,097點；標普500指數跌95.73點或2.82%，報3,295點。

此前「新興市場之父」麥樸思(Mark Mobius)於周二（27日）警告，標普500指數正在形成「雙頂」走勢，反映股市有下跌可能。在眾行業中，以科技股跌勢最急，FAANG中只有Netflix升0.87%，其餘全線報跌，Facebook、Amazon、Alphabet、Apple分別跌3.8%、2.51%、4.19%及3.49%。

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Facebook、Twitter及Alphabet的行政總裁於周三（28日）出席參議院聽證會，討論有關社交媒體應否對用戶於其平台上言論負責的問題，Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）認為有關法例有存在需要，但現時需要改革，Twitter行政總裁杜斯（Jack Dorsey）則指修改法例將影響網絡交流。