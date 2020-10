【笨鐘見聞@iM網欄】英國好與壞（上）

筆者有不少朋友正在考慮移民英國,他們常問筆者英國生活情況,有何優點缺點。其實優缺點很多時候都是個人感受,絕對因人而異。筆者也希望藉此分享一下自己的經驗。

「無牌藏有……電視機」

筆者最欣賞的是英國人對法律公義的執着。在80年代後期,筆者還在英國大學就讀期間,有朋友因回香港放假,所以便把電視機借給筆者使用。因筆者主要用來睇錄影帶,不是用來觀賞大氣電波節目,再加上朋友已經購買了電視執照,所以筆者便沒有特地再購買一次。但居然有一天,政府特然上門查牌,筆者因「無牌藏有電視機」罪名而被檢控,要上法庭應訊。

案件雖小,但法院卻出動了三位裁判官,分別為一女兩男,三位法官也明顯地來自不同族群。女法官為白人,坐在中央,負責發言,估計應該是主審。坐在左邊的法官看似來自南亞國家,而右邊的是一位黑人。

排在筆者前面審理的案件,各式各樣,包括丈夫無錢支付膳養費非法泊車拒絕繳款和電視牌照等小案件。每次判決之前,筆者見到都是三位法官共同商議後才作出決定。當時筆者極擔心如被判有罪的話,或會影響讀書簽證,所以不敢跟家人談及。可幸的是,三名法官最後裁決筆者無罪釋放。

筆者這次是第一次進入法庭,看見的是政府就算對待小案件都態度認真,出動三位法官,不同性別,不同種族,務求公平公正。這次事件特然令筆者想起一英文格言:Not only must Justice be done;it must also be seen to be done。筆者不是法律界人士,不知道出動三位法官是否常態,希望有讀者能告之。

英國經濟大不如前?

筆者第二樣欣賞的是英國人對自由經濟的重視。英國人喜歡吹水,一杯啤酒在手,隨時可以吹兩三個小時。筆者在不同環境下也認識了不少英國人,背景各異,其中一位伯伯自吹曾經為Beatles在錄音過程打過鼓和幫不少電影電視劇幕後配樂打鼓,但筆者在想Ringo Starr才是Beatles鼓手,而眼前人絕對不似Ringo,不過志在吹水,所以也不深究真假。

筆者在吹水過程中也遇過一位做水喉生意的人,不知他生意做得多大。當談起英國經濟時,筆者本想諷刺他一下英國經濟已大不如前,外國公司收購已大部分工業,例如德國寶馬汽車擁有Mini,印度Tata Motor收購了Land Rover和Jaguar等,但筆者卻被他將了一軍。他說如果找到其他回報更高的業務來投資,特別是在國外,賣掉本國企業又何妨。他的答案不止非常合理,其實也反映了很多英國人對自由經濟的看法和尊重,所有企業和資產都可以賣,只要價錢合理。

當然世上沒有地方是完美的,英國也有很多自身問題,但因篇幅有限,英國其他的優點和缺點留在下篇繼續。

作者_陳彥麒簡介: 一位在香港投資界打滾了差不多30年,凡事喜歡每事問的芬佬,搖身一變,在港英之間兩邊飛,現在成為老友間的南官夫人信箱,協助解決在英國買屋、租屋、子女讀書、投資和移民等問題。今後會在這裏分享他在大笨鐘下的所見所聞。



欄名 : 笨鐘見聞