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【笨鐘見聞@iM網欄】英國好與壞（上）

名人薈萃 13:00 2020/10/27

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筆者有不少朋友正在考慮移民英國，他們常問筆者英國生活情況，有何優點缺點。其實優缺點很多時候都是個人感受，絕對因人而異。筆者也希望藉此分享一下自己的經驗。

「無牌藏有……電視機」

筆者最欣賞的是英國人對法律公義的執着。在80年代後期，筆者還在英國大學就讀期間，有朋友因回香港放假，所以便把電視機借給筆者使用。因筆者主要用來睇錄影帶，不是用來觀賞大氣電波節目，再加上朋友已經購買了電視執照，所以筆者便沒有特地再購買一次。但居然有一天，政府特然上門查牌，筆者因「無牌藏有電視機」罪名而被檢控，要上法庭應訊。

案件雖小，但法院卻出動了三位裁判官，分別為一女兩男，三位法官也明顯地來自不同族群。女法官為白人，坐在中央，負責發言，估計應該是主審。坐在左邊的法官看似來自南亞國家，而右邊的是一位黑人。

排在筆者前面審理的案件，各式各樣，包括丈夫無錢支付膳養費非法泊車拒絕繳款和電視牌照等小案件。每次判決之前，筆者見到都是三位法官共同商議後才作出決定。當時筆者極擔心如被判有罪的話，或會影響讀書簽證，所以不敢跟家人談及。可幸的是，三名法官最後裁決筆者無罪釋放。

筆者這次是第一次進入法庭，看見的是政府就算對待小案件都態度認真，出動三位法官，不同性別，不同種族，務求公平公正。這次事件特然令筆者想起一英文格言：Not only must Justice be done；it must also be seen to be done。筆者不是法律界人士，不知道出動三位法官是否常態，希望有讀者能告之。

英國經濟大不如前？

筆者第二樣欣賞的是英國人對自由經濟的重視。英國人喜歡吹水，一杯啤酒在手，隨時可以吹兩三個小時。筆者在不同環境下也認識了不少英國人，背景各異，其中一位伯伯自吹曾經為Beatles在錄音過程打過鼓和幫不少電影電視劇幕後配樂打鼓，但筆者在想Ringo Starr才是Beatles鼓手，而眼前人絕對不似Ringo，不過志在吹水，所以也不深究真假。

筆者在吹水過程中也遇過一位做水喉生意的人，不知他生意做得多大。當談起英國經濟時，筆者本想諷刺他一下英國經濟已大不如前，外國公司收購已大部分工業，例如德國寶馬汽車擁有Mini，印度Tata Motor收購了Land Rover和Jaguar等，但筆者卻被他將了一軍。他說如果找到其他回報更高的業務來投資，特別是在國外，賣掉本國企業又何妨。他的答案不止非常合理，其實也反映了很多英國人對自由經濟的看法和尊重，所有企業和資產都可以賣，只要價錢合理。

當然世上沒有地方是完美的，英國也有很多自身問題，但因篇幅有限，英國其他的優點和缺點留在下篇繼續。

作者_陳彥麒簡介：

一位在香港投資界打滾了差不多30年，凡事喜歡每事問的芬佬，搖身一變，在港英之間兩邊飛，現在成為老友間的南官夫人信箱，協助解決在英國買屋、租屋、子女讀書、投資和移民等問題。今後會在這裏分享他在大笨鐘下的所見所聞。


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欄名 : 笨鐘見聞

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