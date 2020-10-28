惠康下月中派200萬張現金券和餐券 預計25萬人受惠

連鎖超市惠康宣布啟動總值逾1.2億元的「點點心意」回饋社會計劃。惠康公布，將與超過70間慈善機構合作，於11月中旬至12月底向有需要社群派發100萬張現金券和100萬張餐券，總值近8,000萬元，預計約25萬人受惠。

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惠康表示，將以小冊子形式派發現金券及餐券，每本小冊子包括四張50元現金券，四張價值28元的餐券，總值312元。持有人可在所有惠康門市使用現金券，一次可使用多張。持有人亦可憑餐券到全港大部分的7-11店舖換領餐盒。

惠康表示，公司正積極尋找更多慈善機構，務求廣泛惠及社區不同人士，盡快將現金券和餐券送到有需要人士手上。惠康母公司牛奶公司北亞區及集團便利店業務行政總裁朱秉志指，香港持續受疫情影響，公司希望為香港作出更多貢獻，很高興能夠伸出援手，向香港更多家庭和弱勢社區提供支持。

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