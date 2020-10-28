  • 23°C
香港時間 : 20201029日 (四) 01:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【惠康現金券】惠康下月中派200萬張現金券和餐券 預計25萬人受惠

理財智慧 23:51 2020/10/28

分享：

連鎖超市惠康宣布啟動總值逾1.2億元的「點點心意」回饋社會計劃。惠康公布，將與超過70間慈善機構合作，於11月中旬至12月底向有需要社群派發100萬張現金券和100萬張餐券，總值近8,000萬元，預計約25萬人受惠。

【渣打2888】 渣打推資助中小企就業計劃 協助僱用應屆畢業生   詳情請看【下一頁

惠康表示，將以小冊子形式派發現金券及餐券，每本小冊子包括四張50元現金券，四張價值28元的餐券，總值312元。持有人可在所有惠康門市使用現金券，一次可使用多張。持有人亦可憑餐券到全港大部分的7-11店舖換領餐盒。

惠康表示，公司正積極尋找更多慈善機構，務求廣泛惠及社區不同人士，盡快將現金券和餐券送到有需要人士手上。惠康母公司牛奶公司北亞區及集團便利店業務行政總裁朱秉志指，香港持續受疫情影響，公司希望為香港作出更多貢獻，很高興能夠伸出援手，向香港更多家庭和弱勢社區提供支持。

【虛擬銀行】眾安ZA Bank搞抽獎　送iPhone 12 Pro Max 512GB　名額10個  詳情請看【下一頁

在第二期保就業計劃下，政府要求兩間超市百佳及惠康，要將不少於一半的補貼金額，回饋給香港市民。惠康早前曾承諾，300件貨品在未來半年將會凍結價格，不會加價。不過政府其後表示，凍價計劃並不獲納回饋計劃，因外界難時刻監察惠康貨品價格，亦難以與日常減價優惠區分，未能量化回饋措施。

對此惠康曾回應，凍價措施並不包括在政府的回饋計劃當中，是公司自發啟動的企劃項目。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李尚毅, 陳青儀

惠康

上一篇文章

【美股戰報】選前風險胃納驟減　道指一度跌逾800點

下一篇文章

【螞蟻IPO】螞蟻上半年賺212億 增長14倍　旗下業務邊瓣最具潛力？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO
【新股IPO】螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO
【螞蟻IPO】螞蟻集團（前稱螞蟻金服）上市 下周二招股 11月6日掛牌
【螞蟻IPO】螞蟻集團（前稱螞蟻金服）上市 下周二招股 11月6日掛牌
【新股IPO】螞蟻集團邊日掛牌？今日有傳會提前到.....
【新股IPO】螞蟻集團邊日掛牌？今日有傳會提前到.....
【筍盤推介】低門檻上車盤 行2分鐘直達輕鐵站 2房首期只係30幾萬
【筍盤推介】低門檻上車盤 行2分鐘直達輕鐵站 2房首期只係30幾萬
【螞蟻IPO】螞蟻集團招股上市在即 三大業務你要知
【螞蟻IPO】螞蟻集團招股上市在即 三大業務你要知
【網民熱話】35歲網民要結婚諗緊買太古城定新樓好 網友大比數投呢個屋苑一票
【網民熱話】35歲網民要結婚諗緊買太古城定新樓好 網友大比數投呢個屋苑一票