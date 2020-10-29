【螞蟻上市】螞蟻集團對比PayPal不算貴？投資界：料可升逾4成

▲ 螞蟻集團今年預測市盈率介乎42至49倍，對比同業PayPal 54倍並不算貴。

螞蟻集團 （新上市編號︰06688） （前稱：螞蟻金服）以2.4萬億元估值上市，上市即躋身本港市值三甲。螞蟻市值雖龐大，惟其盈利高速增長，市場預計螞蟻今年預測市盈率約42至49倍，對比同業PayPal（美：PYPL）、Mastercard（美：MA）依然不算太貴。

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螞蟻前身為支付寶，早期主要作為支付工具服務電商網站淘寶網，因此外界常將其與PayPal比較。不過螞蟻業務逐年進化，已拓至信貸、理財、保險等範疇，業務模式愈趨獨特。康證投資研究部董事李聲揚指，螞蟻有別於傳統銀行，在股票市場上難以找到完全可對比的企業，因螞蟻微貸業務功能類似信用卡，業務模式可簡單理解為是「PayPal+Visa」的混合體。

與其他支付工具企業比較如何？按下圖即可了解

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螞蟻上半年經調整純利錄239億元（人民幣，下同），按年增長5倍，反映盈利處於高速增長期。中金、花旗均預期螞蟻今年經調整淨利潤達500億元，瑞信則預計今年純利433億元，意味螞蟻預測市盈率約42至49倍。對比之下，PayPal今年預測市盈率高達54倍。

螞蟻估值或超Visa 潛在4成上升空間

螞蟻集團首席財務官韓歆毅日前接受《經濟日報》訪問表示，投資者看好集團增長前景，現時主要聚焦2022年盈利表現。中金、花旗均預計螞蟻2022年經調整盈利可逾870億元，以現價計預測市盈率僅約24倍。而據彭博數據，PayPal2022年預測市盈率約37倍，Mastercard為30倍，Visa則為27倍。

李聲揚更進取，認為螞蟻集團有機會超越Visa（美︰V）成為全球最大市值金融股，潛在升幅或超4成。

李聲揚補充，雖然PayPal、Visa等業務遍布全球，螞蟻聚焦國內，但螞蟻在內地面臨的競爭環境相對寬鬆，與微信支付霸佔大部分市場，同時料螞蟻處理的交易規模遠超Vsia、Mastercard及PayPal，因此應享受更高溢價。

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編輯：陳健婷