【樓市現象】以為新盤單位愈細愈好賣? 結果令人大跌眼鏡

隨著樓價持續升溫，數年前新盤納米盤由於銀碼夠細，深受上車人士歡迎，2015年至2018年期間，新盤市場出現不少實用面積只有200餘平方呎，甚至低於200平方呎的單位。不過自從今年初以來，疫情下樓價升幅放緩，加上政府自去年底放寬按揭成數，首置人士的上車選擇更多，發展商推盤時開價轉向貼市價，市場對納米盤的需求明顯較以往有所減少。

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據美聯物業房地產數據及研究中心統計本年迄今(截至10月27日)推出的28個全新新盤項目，項目單位總數共涉及9,843伙。綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料，截至10月27日為止，當中已售出6,620個單位，售出率(以各新盤售出單位佔該項目單位總數計算，並非價單上或招標的單位數目)約67.3%；換言之，未售單位為3,223伙，佔約32.7%。

▲ 一手成交中以兩房單位最受追捧

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，若以間隔劃分，本年迄今(截至10月27日)登場的全新盤中，兩房單位售出最多，錄2,783伙，而未售單位為675伙，為各間隔之中最少；開放式及一房單位年內迄今供應最多，共提供3,871伙，故即使當中已售出2,302伙，但仍有1,569個單位未售，為各間隔之中最多；至於三房或以上的單位方面，年內雖然售出量最少，錄1,535個單位，但因供應較少之下，故此未售單位為979伙，低於開放式及一房單位。

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若以上述數據作解讀，期內開放式及一房、兩房及三房或以上單位的出售比率分別為59%、80%及61%，換言之，兩房單位的銷售表現最理想。而三房單位的表現也比開放式及一房理想。



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記者：陳詠妍